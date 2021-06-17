Вода в Криму. МНСники плавають по затопленою Керчю кролем, синоптики чекають нових дощів

Засуха в Криму змінилася катастрофічними зливами: за кілька годин випадає 130% місячної норми опадів.

Через величезну зливу, що проходить над Керчю, частина міста в буквальному сенсі почала йти під воду. Підтоплені приміські селища, автомобільна траса. Людей частково евакуюють.

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На відео, опублікованих жителями міста в соцмережах, видно, як на деяких вулицях вода піднялася більше ніж на метр від землі, затопивши по дах легкові автомобілі. Місцями вода почала надходити на перші поверхи будинків, затоплюючи підʼїзди.

Синоптики напередодні пообіцяли "біблійний потоп" півострову: потужні опади з грозою і шквальним вітром. Очікується, що за добу випаде не менше 130% місячної норми опадів.

"Глава Криму" Сергій Аксьонов приїхав в Керч, щоб оглянути затоплені вулиці і будинки. На відео, опублікованому телеграм-каналом Mash, видно, що він зі свитою переміщається містом на човні, а за ним кролем кілька рятувальників МНС (в міністерстві вже сказали, що це не їх люди).

Нагадаємо, Австралія потерпає від найсильнішої з 1961 року повені, яку викликали рясні зливи. Найбільше постраждали штати Новий Південний Уельс і південний Квінсленд. Було евакуйовано понад 18 тисяч осіб. Але місцеві жителі страждають не тільки від паводку, але і від навали змій і павуків, які, рятуючись, забираються на височини і в будинки.