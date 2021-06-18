"Допоможіть! — Та як ми допоможемо?" У мережу потрапило відео, як у Керчі на вулиці тонув перехожий

Очевидці, повз яких пронесло нещасного, змогли допомогти чоловікові тільки порадами і зняти те, що відбувається, на телефон.

В окупованій Керчі вчора, 17 червня, пройшли сильні дощі, які підтопили райони міста. В одному з районів міста чоловік ледь не потонув у воді. Про це повідомляє ТАСС.

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На півострові випало майже дві місячні норми опадів. У Керчі — 82 мм, у районі Керченської протоки — 73, а в Сімферополі — 28 мм, що становить близько 80% місячної норми.

На одному з відео видно, як по вулиці вода несе чоловіка. Між оператором відео і людиною у воді сталася така розмова:

- Допоможіть!

- Так, греби сюди, … Туди на автобусі!

- Допоможіть, будь ласка!

- Боже мій, ну що робити. Так, як ми допоможемо? Потоне мужик. До машини пливіть!

"Влада" оголосила штормове попередження на всьому півострові через погоду. За прогнозами, погода почне поліпшуватися до завтрашнього дня. Також користувачі соцмереж публікують фото і відео з різних районів міста. Негода забирає за собою машини і цілі дерева.

У центральній частині міста паралізовано рух транспорту. З берегів вийшла річка Мелек-Чесмі. Вода забирає за собою машини і дерева. У зоні ризику інфраструктура "Крименерго".

МНС спільно зі швидкою допомогою приходять на човнах на виклики. Хворих, якщо їх потрібно госпіталізувати, спершу везуть у човні, а потім на машині швидкої, де дорога не підтоплена.

У людей також підтопило і будинки. За даними Известий, підтопило близько 30 будинків у Керчі. Рятувальники евакуювали із зон підтоплення тисячу триста вісімдесят сім чоловік, у тому числі 238 дітей. Усіх постраждалих обіцяють розмістити в готелях і на базах відпочинку.

Нагадаємо, посуха в Криму змінилася катастрофічними зливами. Учора, 17 червня, у Керчі почався потоп, частина міста буквально пішла під воду.