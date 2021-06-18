Масштабний потоп у Ялті: місто знеструмлене після НП, є перші жертви (відео)

За даними журналістів, у результаті затоплення населеного пункту загинула одна людина, ще 8 отримали пошкодження.

Потоки води продовжують затоплювати Ялту в окупованому Криму та околиці міста.

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Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За словами журналістів, хоч дощ і стих, але вода все одно прибуває в Ялту. Чиновники повідомляють, що випала рекордна кількість опадів — до 90 міліметрів.

"У Ялті, тим часом, поступово вщухає кінець світу. Потоки води продовжують затоплювати місто й околиці, однак, дощ стих. За словами місцевих чиновників, випала рекордна кількість опадів — до 90 міліметрів", — йдеться в повідомленні.

У результаті потопу загинула одна людина. Чоловік оступився, впав у воду, де вдарився головою, і потонув. Під час підтоплення Ялти постраждали вісім чоловік.

"Глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко у своєму Facebook повідомила, що підтоплює господарську зону "Крименерго", через що мешканці можуть залишитися без світла.

"Вулиця Блюхера повністю перекрита, тому що річка вийшла з берегів і перекрила дороги. За Пушкіна вода тече як по річці. Дощ буде йти цілий день", — написала глава окупаційної адміністрації.

Ще раніше підконтрольний Кремлю "глава" Криму Сергій Аксьонов підписав указ про оголошення в Криму режиму надзвичайної ситуації через негоду.

За даними на 18:00 18 червня, в окупованій Ялті понад 135 мм опадів (три місячні норми — ред.). Ця злива стала найсильнішою за останні 100 років.

Вʼїзд у підконтрольну РФ Ялту закрито, місто знеструмлене, подачу води відключили.

[ + – ] Потоп у Ялті

Раніше Фокус повідомляв, як співробітники МНС плавали по затопленій Ялті. Через величезну зливу, яка проходила над Керчю, частина міста в буквальному сенсі почала йти під воду, і були затоплені приміські селища. Співробітники МНС плавали по затопленій Ялті, супроводжуючи човен з "главою" окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим.

Також Фокус розповідав, як житель Керчі ледь не потонув після затоплення міста. Очевидці, повз яких пронесло чоловіка, змогли допомогти йому тільки порадами і зняти те, що відбувається, на телефон.