"В Крыму наконец-то получили воду", - Данилов о затоплении полуострова (видео)

Вместе с тем секретарь СНБО заявил, что их ведомство "увы, не может влиять на погоду".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 18 июня, сообщил, что их ведомство будет прикладывать усилия для того, чтобы минимизировать удар по стране от изменения климата на планете, и прокомментировал начавшиеся недавно наводнения в оккупированном Крыму.

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"Самый интересный вопрос, может ли СНБО влиять на погоду. Увы, нет. Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины", — отметил Данилов.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский выступил с предложением высадить по стране миллиард растений за три года, подчеркнув, что это является залогом того, чтобы Украина в ближайшее время не оказалась в ситуации, с которой сталкиваются многие страны.

Данилов отметил, что надвигающая на весь мир засуха является очень большим вызовом для Украины. По его словам, СНБО уже разрабатывает шаги для того, чтобы по крайней мере отсрочить наступление катастрофы в нашей стране.

Также Данилов прокомментировал ситуацию с сильными наводнениями, которая наблюдается в Крыму в последние дни, хотя в последний год полуостров страдает от отсутствия питьевой воды.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация", — заявил Данилов, отметив, что "Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу".

[ + – ] Данилов: Крым просил воды – там теперь столько воды, что не знают, что делать

Напомним, 16 июня в Крыму начались сильные ливни: за несколько часов выпадает по 130% месячной нормы осадков, из-за чего города буквально уходят под воду. По последней информации, хуже всего ситуация в Керчи и Ялте.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе заседания СНБО, которое состоялось 18 июня, были введены санкции против 16 человек, среди которых — бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Также под ограничения попал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, которого называют ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина.

Данилов заявил, что санкции против Фирташа были введены из-за поставок сырья российским военным предприятиям, а против Фукса — из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу незаконных ископаемых. Фукс, в свою очередь, назвал эти ограничения "местью Данилова" и сообщил, что собирается идти в суд из-за них.