"Это месть Данилова", - Фукс собирается идти в суд из-за санкций СНБО (видео)

Бизнесмен утверждает, что ограничения в отношении него являются "личной местью Данилова", который "ввел в заблуждение президента и остальных".

Украинско-российский бизнесмен Павел Фукс заявил, что намерен подать в суд на секретаря СНБО Алексея Данилова из-за введенных против него решением ведомства персональных санкций. Об этом предприниматель сообщил в пятницу, 18 июня, в эфире телеканала "Украина 24".

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"Я обязательно буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение и лично на этого человека", — рассказал Фукс.

Бизнесмен отметил, что он является гражданином Украины, который платит налоги. Фукс подчеркнул, что он интересовался покупкой разных активов, однако не имеет отношения к упомянутым Даниловым компаниям. Также он заявил, что не собирается уезжать из Украины.

"Это моя страна, я родом отсюда, я как работал, так и жил здесь, так и буду здесь жить", — сообщил Фукс.

Бизнесмен считает, что это решение связано с тем, что Алексей Данилов ранее состоял в партии "Яблоко".

"Лидер этой партии – бизнесмен Михаил Бродский. Это месть Данилова мне лично, он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали такое решение", — заявил Фукс.

Издание "Интерфакс" отмечает, что между Бродским и Фуксом в последние годы тянется бизнес-конфликт.

Отметим, во время пресс-конференции по итогам прошедшего 18 июня заседания Данилов заявил, что санкции против Фукса были введены из-за его причастности к компании "Голден Деррик" и незаконному получению лицензий на добычу незаконных ископаемых. Также секретарь СНБО сообщил, что во время встречи было принято решение внести в санкционный список бизнесмена Дмитрия Фирташа. Поводом для этого, по словам Данилова, стали поставки сырья российским военным предприятиям.

Также, по словам Данилова, 18 июня в ходе заседания СНБО были введены санкции против четырех юридических и шести физических лиц, причастных к созданию компьютерного вируса NotPetya, при помощи которого в июне 2017 года были совершены кибератаки на ряд банков, СМИ, госучреждений и различных организаций по всей Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги заседания СНБО 18 июня, сообщил, что новые санкции были введены в отношении 16 человек, в том числе — против главы "Ростеха" Сергея Чемезова, которого называют ближайшим соратником Путина.