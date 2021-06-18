В СНБО ввели санкции против лиц, причастных к вирусной атаке NotPetya (видео)

Под ограничения, по словам секретаря ведомства, попали связанные с РФ компании. Они уже находятся в "черном списке" США, где их обвиняют в кибератаках.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против ряда лиц, которые, согласно информации ведомства, причастны к созданию компьютерного вируса NotPetya. Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу, 18 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, под санкции попали четыре юридических и шесть физических лиц, которые аффилированы с Российской Федерацией.

"Эти лица непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya. Они занимались его администрированием, модерацией, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины", — заявил Данилов.

Также, по словам секретаря СНБО, они установили, что этих же киберпреступников внесли в санкционный список США, где их обвиняют в кибератаках.

Напомним, в июне 2017 года по всей Украине из-за вируса Petya (и его разновидностей NotPetya, Petya.A и др.) были парализованы компьютерные сети ряда банков, СМИ, госучреждений, аэропортов, энергетических и торговых организаций. Тогда вредоносная программа шифровала файлы и требовала от владельцев выкупа. СБУ сообщала, что зашифрованные файлы не подлежали восстановлению. В январе 2018 года издание The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ США сообщило, что за этой кибератакой с "высокой долей вероятности" могла стоять военная разведка ГРУ РФ.

Отметим, во время сегодняшнего заседания СНБО также был введен полный комплект санкций в отношении бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. По словам Данилова, против Фирташа ограничения ввели из-за его причастности к поставкам сырья российским военным компаниям.