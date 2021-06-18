В РНБО ввели санкції проти осіб, причетних до вірусної атаки NotPetya (відео)

Під обмеження, за словами секретаря відомства, потрапили пов'язані з РФ компанії. Вони вже знаходяться в "чорному списку" США, де їх звинувачують в кібератаках.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввела санкції проти низки осіб, які, згідно з інформацією відомства, причетні до створення компʼютерного вірусу NotPetya. Про це повідомив під час пресконференції в пʼятницю, 18 червня, секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, під санкції потрапили чотири юридичних і шість фізичних осіб, які афільовані з Російською Федерацією.

"Ці особи безпосередньо причетні до розробки вірусу NotPetya. Вони займалися його адмініструванням, модерацією, організовували кібератаки на обʼєкти критичної інфраструктури України", — заявив Данілов.

Також, за словами секретаря РНБО, вони встановили, що цих же кіберзлочинців внесли до списку санкцій США, де їх звинувачують в кібератаках.

Нагадаємо, у червні 2017 року по всій Україні через вірус Petya (і його різновидів NotPetya, Petya.A та ін.) були паралізовані компʼютерні мережі низки банків, ЗМІ, держустанов, аеропортів, енергетичних і торговельних організацій. Тоді шкідлива програма шифрувати файли і вимагала від власників викуп. СБУ повідомляла, що зашифровані файли не підлягали відновленню. У січні 2018 року видання The Washington Post з посиланням на джерела в ЦРУ США повідомило, що за цією кібератакою з "високою часткою ймовірності" могла стояти військова розвідка ГРУ РФ.

Зазначимо, під час сьогоднішнього засідання РНБО також ввели повний комплект санкцій щодо бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа. За словами Данілова, проти Фірташа обмеження ввели через його причетність до постачань сировини російським військовим компаніям.