Проти Фірташа і Фукса введені санкції РНБО, — Данілов (відео)

За словами Данілова, проти Фірташа санкції введені за поставлення сировини російським військовим підприємствам, а щодо Фукса — через ситуацію з компаній "Голден Деррік".

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яке відбулося в пʼятницю, 18 червня, були введені санкції щодо бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа. Про це повідомив під час пресбрифінгу секретар відомства Олексій Данілов.

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"Сьогодні стосовно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які може наша країна ввести", — заявив Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що санкції щодо Фукса ввели через ситуацію, яка повʼязана з компанією "Голден Деррік". За його словами, росіянин причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

"Також хотів би додати, що сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний фулл-сайз, який може ввести наша країна щодо цієї людини", — розповів Данілов.

За його словами, санкції щодо Фірташа були введені через участь в титановому бізнесі і надання сировини для військових підприємств Російської Федерації, які перебувають під українськими санкціями.

"Це тривало досить довго, і на сьогодні поставки сировини для військових підприємств РФ, які перебувають під нашими санкціями… До речі ми сьогодні крім Фірташа наклали санкції на підприємства, які афільовані у ВПК РФ, які використовують цей титан у військовій сфері", — зазначив Данілов.

Примітно, що в коментарі виданню "Страна" Павло Фукс заявив, що дізнався про те, що проти нього введені санкції саме від журналіста.

"Нічого не знаю про це. Дізнався від вас. Треба розбиратися, дивитися, що це за санкції. Поняття не маю, з чим це повʼязано. Самому цікаво. Роблять, що хочуть", — зазначив Фукс.

Зазначимо, минуле засідання РНБО відбулося 4 червня. Після його завершення секретар РНБО повідомив, що з держдач в Конча-Заспі і Пуща-Водиці почали виселяти ексдержслужбовців, серед яких — Богатирьова, Табачник, Семиноженко та інші.

Також тоді Данілов заявив, що з 111 "кримінальних авторитетів" в Україні залишилося лише 43, а з 34 "злодіїв в законі" не залишилося жодного.