Сьогодні Зеленський скликає засідання РНБО: у ЗМІ повідомили, які питання можуть розглянути

Під час сьогоднішньої зустрічі розглянуть 8 питань, у тому числі — поглиблення співпраці з НАТО.

Сьогодні, 4 червня, має відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України під проводом президента Володимира Зеленського. Пресслужба відомства повідомила, що на порядок денний винесено 8 питань.

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Так, під час сьогоднішнього засідання планується обговорити питання поглиблення співпраці України з НАТО та заслухати звіти щодо виконання попередніх рішень РНБО.

Які ще питання розглянуть під час зборів у відомстві не уточнили.

Втім, видання "ТСН" повідомило, що під час сьогоднішнього засідання РНБО можуть розглянути земельне питання (з 1 липня починає працювати ринок землі) і введення додаткових санкцій проти Білорусі та Олександра Лукашенка.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України вже підготувало відповідний пакет санкцій, який має затвердити саме РНБО.

Про те, що в РНБО направлять список санкцій щодо Білорусі, написало і видання "РБК-Україна".

А нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24" висловила надію на те, що під час сьогоднішнього засідання члени Радбезу розглянуть земельне питання, зазначивши, що, зважаючи на швидкий запуск ринку землі, необхідно розуміти стан справ у цій сфері. Також парламентарій підкреслила, що вона сподівається на розгляд РНБО питань безпеки, що стосуються Криму і Донбасу.

Зазначимо, під час засідання РНБО, яке відбулося 14 травня, були введені санкції проти 557 "злодіїв у законі". Також тоді порушувалося питання щодо використання держземель у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, там за "символічну плату" продовжують жити топ-чиновники часів Віктора Януковича та Петра Порошенка.