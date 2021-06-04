Сегодня Зеленский созывает заседание СНБО: в СМИ сообщили, какие вопросы могут рассмотреть

Во время сегодняшней встречи рассмотрят 8 вопросов, в том числе — углубление сотрудничества с НАТО.

Сегодня, 4 июня, должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под предводительством президента Владимира Зеленского. Пресс-служба ведомства сообщила, что на повестку дня вынесены 8 вопросов.

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Так, во время сегодняшнего заседания планируется обсудить вопрос углубления сотрудничества Украины с НАТО и заслушать отчеты касательно выполнения предыдущий решений СНБО.

Какие еще вопросы рассмотрят во время собрания в ведомстве не уточнили.

Впрочем, издание "ТСН" сообщило, что во время сегодняшнего заседания СНБО могут рассмотреть земельный вопрос (с 1 июля начинает работать рынок земли) и введение дополнительных санкций против Беларуси и Александра Лукашенко.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины уже подготовило соответствующий пакет санкций, который должно утвердить именно СНБО.

О том, что в СНБО направят санкционный список в отношении Беларуси написало и издание "РБК-Украина".

А нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24" выразила надежду на то, что во время сегодняшнего заседания члены Совбеза рассмотрят земельный вопрос, отметив, что ввиду скорого запуска рынка земли необходимо понимать состояние дел в этой сфере. Также парламентарий подчеркнула, что она надеется на рассмотрение СНБО вопросов безопасности, касающихся Крыма и Донбасса.

Отметим, во время заседания СНБО, которое состоялось 14 мая, были введены санкции против 557 "воров в законе". Также тогда поднимался вопрос касательно использования госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, там за "символическую плату" продолжают жить топ-чиновники времен Виктора Януковича и Петра Порошенко.