Богатирьову, Табачника, Піскуна і ще 17 ексчиновників виселяють з держдач

Житло в Конча-Заспі і Пуща-Водиці покинуть видні у минулому державні службовці, колишні члени уряду і генпрокурор.

За результатами проведеного аудиту державних земель і будинків у столичних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався процес виселення з цих територій 20 осіб. Про це в п'ятницю, 4 червня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Це відбувається у межах виконання протокольного рішення РНБО від травня, в якому йдеться про необхідність врегулювання питання використання об'єктів державної власності.

"Йшлося про Конча-Заспу, Пуща-Водицю. На сьогодні ми отримали перший звіт з цього питання, і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають у процесі відходу зі своїх маєтків", — повідомив Данілов.

Серед тих, хто вже виселяється, видатні у минулому державні службовці, члени уряду і генпрокурор.

Повний список "виселенців":

Панасюк О. В;

Зубко Л.М;

Івченко В.А .;

Матвієнко О.В .;

Піскун С.М. — колишній генпрокурор;

Юрчик С.В;

Гаврилюк Л.М .;

Васюник І.В .;

Лавринович О.В. — ексміністр юстиції;

Череп В.І. — колишній нардеп і голова держкомісії з будівництва;

Гайсинський Ю.А. — колишній прокурор Києва та області;

Табачник Д.В. — колишній міністр освіти;

Петренко Н. Н .;

Макар'ян Д.Б .;

Макар'ян Б.П .;

Папіш І.Й .;

Ільїн О.І .;

Богатирьова Р. В. — ексміністр охорони здоров'я;

Піскун С. М .;

Семиноженко В.П. — колишній віце-прем'єр;

Тополов В.С. — ексміністр вугільної промисловості.

Варто зазначити, що деякі з вищезгаданих осіб де-факто вже з'їхали з держдач. Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун заявив виданню "Страна", що з'їхав ще на початку травня.

"Я переїхав ще десь 3-5 травня. Після того, коли сказали, що ціна буде підніматися, я вирішив з'їжджати. Тому що я не хотів платити такі великі гроші незрозуміло за що. Я почав збиратися і не платив один місяць за оренду. Потім почав розбиратися з приводу відплати, чому так дорого. Потім прийшло розпорядження директора, що зі мною в односторонньому порядку розірвали договір за несплату", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, за ініціативою президента України Володимира Зеленського в елітних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, мета якого — виселення ексчиновників, які орендують там державні дачі. Йдеться про більше ніж сотні держдач і резиденцій, в яких проживають колишні депутати, члени уряду і навіть президент. Для їх виселення використовуватимуть формальні приводи, такі як борги за оренду і "комуналку", незаконна перебудова будівель і захоплення територій. Загалом йдеться про більше ніж сотні держдач і резиденцій.

За словами Зеленського, мета ревізії — не у звільненні дач "під свою команду". При цьому нову концепцію оренди житла в елітних Конча-Заспі, ВДНГ і Пуща-Водиці глава держави пообіцяв представити пізніше.