Богатирьову, Табачника, Піскуна і ще 17 ексчиновників виселяють з держдач
Житло в Конча-Заспі і Пуща-Водиці покинуть видні у минулому державні службовці, колишні члени уряду і генпрокурор.
За результатами проведеного аудиту державних земель і будинків у столичних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався процес виселення з цих територій 20 осіб. Про це в п'ятницю, 4 червня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Це відбувається у межах виконання протокольного рішення РНБО від травня, в якому йдеться про необхідність врегулювання питання використання об'єктів державної власності.
"Йшлося про Конча-Заспу, Пуща-Водицю. На сьогодні ми отримали перший звіт з цього питання, і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають у процесі відходу зі своїх маєтків", — повідомив Данілов.
Серед тих, хто вже виселяється, видатні у минулому державні службовці, члени уряду і генпрокурор.
Повний список "виселенців":
- Панасюк О. В;
- Зубко Л.М;
- Івченко В.А .;
- Матвієнко О.В .;
- Піскун С.М. — колишній генпрокурор;
- Юрчик С.В;
- Гаврилюк Л.М .;
- Васюник І.В .;
- Лавринович О.В. — ексміністр юстиції;
- Череп В.І. — колишній нардеп і голова держкомісії з будівництва;
- Гайсинський Ю.А. — колишній прокурор Києва та області;
- Табачник Д.В. — колишній міністр освіти;
- Петренко Н. Н .;
- Макар'ян Д.Б .;
- Макар'ян Б.П .;
- Папіш І.Й .;
- Ільїн О.І .;
- Богатирьова Р. В. — ексміністр охорони здоров'я;
- Піскун С. М .;
- Семиноженко В.П. — колишній віце-прем'єр;
- Тополов В.С. — ексміністр вугільної промисловості.
Варто зазначити, що деякі з вищезгаданих осіб де-факто вже з'їхали з держдач. Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун заявив виданню "Страна", що з'їхав ще на початку травня.
"Я переїхав ще десь 3-5 травня. Після того, коли сказали, що ціна буде підніматися, я вирішив з'їжджати. Тому що я не хотів платити такі великі гроші незрозуміло за що. Я почав збиратися і не платив один місяць за оренду. Потім почав розбиратися з приводу відплати, чому так дорого. Потім прийшло розпорядження директора, що зі мною в односторонньому порядку розірвали договір за несплату", — зазначив він.
Як повідомлялося раніше, за ініціативою президента України Володимира Зеленського в елітних районах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, мета якого — виселення ексчиновників, які орендують там державні дачі. Йдеться про більше ніж сотні держдач і резиденцій, в яких проживають колишні депутати, члени уряду і навіть президент. Для їх виселення використовуватимуть формальні приводи, такі як борги за оренду і "комуналку", незаконна перебудова будівель і захоплення територій. Загалом йдеться про більше ніж сотні держдач і резиденцій.
За словами Зеленського, мета ревізії — не у звільненні дач "під свою команду". При цьому нову концепцію оренди житла в елітних Конча-Заспі, ВДНГ і Пуща-Водиці глава держави пообіцяв представити пізніше.