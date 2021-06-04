Богатыреву, Табачника, Пискуна и еще 17 экс-чиновников выселяют с госдач

Жилье в Конча-Заспе и Пуща-Водице покинут видные в прошлом государственные служащие, бывшие члены правительства и генпрокурор.

По результатам проведенного аудита государственных земель и домов в столичных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался процесс выселения с этих территорий 20 человек. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Это происходит в рамках выполнения протокольного решения СНБО от мая, в котором идет речь о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности.

"Речь шла о Конча-Заспе, Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу, и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода со своих имений", – сообщил Данилов.

Среди тех, кто уже выселяется, видные в прошлом государственные служащие, члены правительства и генпрокурор.

Полный список "выселенцев":

Панасюк О. В;

Зубко Л.М;

Ивченко В.А.;

Матвиенко О.В.;

Пискун С.М. – бывший генпрокурор;

Юрчик С.В;

Гаврилюк Л.М.;

Васюнник И.В.;

Лавринович А.В. – экс-министр юстиции;

Череп В.И. – бывший нардеп и глава госкомиссии по строительству;

Гайсинский Ю.А. – бывший прокурор Киева и области;

Табачник Д.В. – бывший министр образования;

Петренко Н. Н.;

Макарьян Д.Б.;

Макарьян Б.П.;

Папиш И.Й.;

Ильин А.И.;

Богатырева Р. В. – экс-министр здравоохранения;

Пискун С. М.;

Семиноженко В.П. – экс-вице-премьер;

Тополов В.С. – экс-министр угольной промышленности.

Следует отметить, что некоторые из вышеупомянутых лиц де-факто уже съехали с госдач. Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун заявил изданию "Страна", что съехал еще в начале мая.

"Я переехал ещё где-то 3-5 мая. После того, когда сказали, что цена будет подыматься, я решил съезжать. Потому что я не хотел платить такие большие деньги непонятно за что. Я начал собираться и не платил один месяц за аренду. Потом начал разбираться по поводу отплаты, почему так дорого. Потом пришло распоряжение директора, что со мной в одностороннем порядке разорвали договор за неуплату", – отметил он.

Как сообщалось ранее, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в элитных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, цель которого – выселение экс-чиновников, которые арендуют там государственные дачи. Речь идет о более чем сотне госдач и резиденций, в которых проживают бывшие депутаты, члены правительства и даже президент. Для их выселения будут использовать формальные поводы, такие как долги за аренду и "коммуналку", незаконная перестройка зданий и захват территорий. В целом речь идет о более чем сотне госдач и резиденций.

По словам Зеленского, цель ревизии – не в освобождении дач "под свою команду". При этом новую концепцию аренды жилья в элитных Конча-Заспе, ВДНХ и Пуща-Водице глава государства пообещал представить позже.