Богатыреву, Табачника, Пискуна и еще 17 экс-чиновников выселяют с госдач
Жилье в Конча-Заспе и Пуща-Водице покинут видные в прошлом государственные служащие, бывшие члены правительства и генпрокурор.
По результатам проведенного аудита государственных земель и домов в столичных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался процесс выселения с этих территорий 20 человек. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Это происходит в рамках выполнения протокольного решения СНБО от мая, в котором идет речь о необходимости урегулирования вопроса использования объектов государственной собственности.
"Речь шла о Конча-Заспе, Пуще-Водице. На сегодняшний день мы получили первый отчет по этому вопросу, и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода со своих имений", – сообщил Данилов.
Среди тех, кто уже выселяется, видные в прошлом государственные служащие, члены правительства и генпрокурор.
Полный список "выселенцев":
- Панасюк О. В;
- Зубко Л.М;
- Ивченко В.А.;
- Матвиенко О.В.;
- Пискун С.М. – бывший генпрокурор;
- Юрчик С.В;
- Гаврилюк Л.М.;
- Васюнник И.В.;
- Лавринович А.В. – экс-министр юстиции;
- Череп В.И. – бывший нардеп и глава госкомиссии по строительству;
- Гайсинский Ю.А. – бывший прокурор Киева и области;
- Табачник Д.В. – бывший министр образования;
- Петренко Н. Н.;
- Макарьян Д.Б.;
- Макарьян Б.П.;
- Папиш И.Й.;
- Ильин А.И.;
- Богатырева Р. В. – экс-министр здравоохранения;
- Пискун С. М.;
- Семиноженко В.П. – экс-вице-премьер;
- Тополов В.С. – экс-министр угольной промышленности.
Следует отметить, что некоторые из вышеупомянутых лиц де-факто уже съехали с госдач. Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун заявил изданию "Страна", что съехал еще в начале мая.
"Я переехал ещё где-то 3-5 мая. После того, когда сказали, что цена будет подыматься, я решил съезжать. Потому что я не хотел платить такие большие деньги непонятно за что. Я начал собираться и не платил один месяц за аренду. Потом начал разбираться по поводу отплаты, почему так дорого. Потом пришло распоряжение директора, что со мной в одностороннем порядке разорвали договор за неуплату", – отметил он.
Как сообщалось ранее, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в элитных районах Конча-Заспа и Пуща-Водица начался аудит, цель которого – выселение экс-чиновников, которые арендуют там государственные дачи. Речь идет о более чем сотне госдач и резиденций, в которых проживают бывшие депутаты, члены правительства и даже президент. Для их выселения будут использовать формальные поводы, такие как долги за аренду и "коммуналку", незаконная перестройка зданий и захват территорий. В целом речь идет о более чем сотне госдач и резиденций.
По словам Зеленского, цель ревизии – не в освобождении дач "под свою команду". При этом новую концепцию аренды жилья в элитных Конча-Заспе, ВДНХ и Пуща-Водице глава государства пообещал представить позже.