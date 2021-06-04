Злодіїв у законі в Україні більше немає, — Данілов

З початку року свою діяльність в країні припинили всі 34 "злодії". Ще 43 "кримінальних авторитетів" збираються видворити з країни.

Зі 111 "кримінальних авторитетів" в Україні залишилося лише 43, а з 34 "злодіїв у законі" не залишилося жодного. Про це в пʼятницю, 4 червня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данілов.

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Після засідання РНБО він повідомив про звіт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про реалізацію рішення Радбезу від 14 травня про санкції стосовно "злодіїв у законі" і "кримінальних авторитетів".

"З початку року на території України знаходилися 34 людини, які мали статус "злодіїв у законі", на сьогодні у нас таких людей нуль. Після рішення Ради нацбезпеки їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який перебуває під цими атрибутами у нашій країні", — заявив Данілов.

Говорячи про решту 42 "кримінальних авторитетів", секретар РНБО зазначив, що стосовно них триває процедура "видворення з країни".

"36 вже вирушили за місцем свого проживання і 33 знаходяться під слідством…", — заявив Данілов.

Під "кримінальними авторитетами" прийнято вважати кримінальних бізнесменів, які ведуть незаконне підприємництво і є лідерами злочинного світу. У вʼязницях вони є представниками вищої групи неформальної ієрархії увʼязнених.

"Крадіями в законі" називають специфічне для СРСР, а в подальшому — країн пострадянського простору, злочинне обʼєднання, представників якого характеризує наявність жорсткого кодексу кримінальних традицій і винятковий рівень закритості та конспіративності.

Зазначимо, під час засідання РНБО, яке відбулося 14 травня, були введені санкції проти 557 "злодіїв в законі".

Санкції є блокуванням активів, відмова у дозволі на вʼїзд на територію України, відмова в отриманні громадянства і примусове видворення.

Нагадаємо, що поліція в Одеській області провела спецоперацію по затриманню "наглядача" за Любашевським районом Олександра Гвінцадзе, який примудрився втекти прямо із залу суду.