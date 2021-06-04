Воров в законе в Украине больше нет, – Данилов

С начала года свою деятельность в стране прекратили все 34 "вора". Еще 43 "криминальных авторитета" собираются выдворить из страны.

Из 111 "криминальных авторитетов" в Украине осталось лишь 43, а из 34 "воров в законе" не осталось ни одного. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов.

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После заседания СНБО он сообщил об отчете министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о реализации решения Совбеза от 14 мая о санкциях по отношению к "ворам в законе" и "криминальным авторитетам".

"С начала года на территории Украины находились 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране", – заявил Данилов.

Говоря об оставшихся 42 "криминальных авторитетах", секретарь СНБО отметил, что в их отношении продолжается процедура "выдворения из страны".

"36 уже отправились по месту своего проживания и 33 находятся под следствием…", – заявил Данилов.

Под "криминальными авторитетами" принято считать криминальных бизнесменов, которые ведут незаконное предпринимательство и являются лидерами преступного мира. В тюрьмах они являются представителями высшей группы неформальной иерархии заключенных.

"Ворами в законе" называют специфическое для СССР, а в дальнейшем – стран постсоветского пространства, преступное объединение, представителей которого характеризует наличие жесткого кодекса криминальных традиций и исключительный уровень закрытости и конспиративности.

Отметим, во время заседания СНБО, которое состоялось 14 мая, были введены санкции против 557 "воров в законе".

Санкции представляют собой блокировку активов, отказ в разрешении на въезд на территорию Украины, отказ в получении гражданства и принудительное выдворение.

Напомним, что полиция в Одесской области провела спецоперацию по задержанию "смотрящего" по Любашевскому району Александра Гвинцадзе, который умудрился сбежать прямо из зала суда.