Против Фирташа и Фукса введены санкции СНБО, - Данилов (видео)

По словам Данилова, против Фирташа санкции введены за поставление сырья российским военным предприятиям, а в отношении Фукса — из-за ситуации с компаний "Голден Деррик".

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое состоялось в пятницу, 18 июня, были введены санкции в отношении бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Об этом сообщил во время пресс-брифинга секретарь ведомства Алексей Данилов.

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"Сегодня в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций, которые может наша страна ввести", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что санкции в отношении Фукса ввели из-за ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик". По его словам, россиянин причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

"Также хотел бы добавить, что сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитрия Васильевича, полный фулл-сайз, который может ввести наша страна в отношении этого человека", — рассказал Данилов.

По его словам, санкции в отношении Фирташа были введены из-за участия в титановом бизнесе и предоставления сырья для военных предприятий Российской Федерации, которые находятся под украинскими санкциями.

"Это продолжалось довольно долго, и на сегодня поставки сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под нашими санкциями…. кстати мы сегодня кроме Фирташа наложили санкции на предприятия, которые аффилированы в ВПК РФ, которые используют этот титан в военной сфере", — отметил Данилов.

Примечательно, что в комментарии изданию "Страна" Павел Фукс заявил, что узнал о том, что против него введены санкции именно от журналиста.

"Ничего не знаю об этом. Узнал от вас. Надо разбираться, смотреть, что это за санкции. Понятия не имею, с чем это связано. Самому интересно. Делают, что хотят", — отметил Фукс.

Позже в эфире телеканала "Украина 24" Фукс назвал это решение СНБО "местью ему лично Алексея Данилова". Бизнесмен это связал с тем, что секретарь СНБО состоял в партии "Яблоко" Михаила Бродского (с которым у Фукса в последние годы тянется конфликт).

"Он наверное ввел в заблуждение президента и остальных. Никакого отношения не имею к никаким компаниям. Я интересовался покупкой разных активов и интересуюсь до сих пор", — подчеркнул Фукс.

Также он заявил, что намерен подать на Данилова в суд.

Отметим, прошлое заседание СНБО состоялось 4 июня. После его завершения секретарь СНБО сообщил, что из госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице начали выселять экс-госслужащих, среди которых — Богатырева, Табачник, Семиноженко и другие.

Также тогда Данилов заявил, что из 111 "криминальных авторитетов" в Украине осталось лишь 43, а из 34 "воров в законе" не осталось ни одного.