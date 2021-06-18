Новые санкции, возвращение лицензий и стратегия ОПК: Зеленский подвел итоги заседания СНБО

По его словам, ограничения затронули 16 человек. Помимо Фирташа и Фукса в списке оказался глава "Ростеха" Чемезов, которого называют ближайшим соратником Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский на своем канале в Telegram подвел главные итоги заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 18 июня.

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Так, глава государства рассказал, что в ходе встречи было:

принято Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, которая определяет основные направления и задания государственной военно-промышленной политики (в том числе — стандартизация, унификация и управление качество продукции в соответствии со стандартами НАТО); рассмотрено вопрос военно-технического сотрудничества с другими странами; продлено санкции против ряда лиц, которые ввели решением СНБО от 21 июня 2018 года; введено новые санкции против 12 лиц, которые находятся в статусе "субъекта повышенного преступного влияния"; по предложению СБУ решено ввести санкции в отношении бизнесменов Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и Михаила Шелкова и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова; решено аннулировать ряд лицензий на добычу титана, природного газа и других ресурсов.

"Наводим порядок! Хороших выходных!", — резюмировал Зеленский.

Примечательно, что экс-нардеп Сергей Лещенко на своем канале в Telegram назвал Чемезова "ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина".

Отметим, во время пресс-конференции по итогам прошедшего 18 июня заседания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что санкции против Фирташа были введены из-за поставок сырья российским военным предприятиям, а в отношении Фукса — из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу незаконных ископаемых.

Также, по словам Данилова, 18 июня в ходе заседания СНБО были введены санкции против четырех юридических и шести физических лиц, которые причастны к разработке компьютерного вируса NotPetya. При помощи этой вредоносной программы в июне 2017 года был совершен ряд кибератак на банки, СМИ, госучреждения и различные организации по всей Украине.