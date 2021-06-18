Нові санкції, повернення ліцензій і стратегія ОПК: Зеленський підбив підсумки засідання РНБО

За його словами, обмеження торкнулися 16 осіб. Крім Фірташа і Фукса в списку опинився глава "Ростеху" Чемезов, якого називають найближчим соратником Путіна.

Президент України Володимир Зеленський на своєму каналі в Telegram підбив головні підсумки засідання РНБО, яке відбулося в пʼятницю, 18 червня.

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Так, глава держави розповів, що під час зустрічі було:

прийнято Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, яка визначає основні напрями і завдання державної військово-промислової політики (зокрема — стандартизація, уніфікація та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО); розглянуто питання військово-технічного співробітництва з іншими країнами; продовжено санкції проти низки осіб, які ввели рішенням РНБО від 21 червня 2018 роки; введено нові санкції проти 12 осіб, які перебувають у статусі "субʼєкта підвищеного злочинного впливу"; за пропозицією СБУ вирішено ввести санкції стосовно бізнесменів Дмитра Фірташа, Павла Фукса і Михайла Шелкова і гендиректора "Ростеху" Сергія Чемезова; вирішено анулювати низку ліцензій на видобуток титану, природного газу та інших ресурсів.

"Наводимо порядок! Хороших вихідних!", — резюмував Зеленський.

Примітно, що екснардеп Сергій Лещенко на своєму каналі в Telegram назвав Чемезова "найближчим соратником президента РФ Володимира Путіна".

Зазначимо, під час пресконференції за підсумками минулого 18 червня засідання РНБО секретар відомства Олексій Данілов заявив, що санкції проти Фірташа були введені через поставки сировини російським військовим підприємствам, а щодо Фукса — через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток незаконних копалин.

Також, за словами Данілова, 18 червня під час засідання РНБО ввели санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, які причетні до розробки компʼютерного вірусу NotPetya. За допомогою цієї шкідливої програми у червні 2017 року було здійснено низку кібератак на банки, ЗМІ, держустанови і різні організації по всій Україні.