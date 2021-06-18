"Це помста Данілова", — Фукс збирається йти в суд через санкції РНБО (відео)

Бізнесмен стверджує, що обмеження щодо нього є "особистою помстою Данілова", який "ввів в оману президента та інших".

Українсько-російський бізнесмен Павло Фукс заявив, що має намір подати в суд на секретаря РНБО Олексія Данілова через введені проти нього рішенням відомства персональних санкцій. Про це підприємець повідомив у пʼятницю, 18 червня, в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Я обовʼязково боротимуся за своє імʼя і подам до суду на це рішення і особисто на цю людину", — розповів Фукс.

Бізнесмен зазначив, що він є громадянином України, який платить податки. Фукс підкреслив, що він цікавився покупкою різних активів, однак не має відношення до згаданих Даніловим компаній. Також він заявив, що не збирається їхати з України.

"Це моя країна, я родом звідси, я як працював, так і жив тут, так і буду тут жити", — повідомив Фукс.

Бізнесмен вважає, що це рішення повʼязане з тим, що Олексій Данілов раніше був у партії "Яблуко".

"Лідер цієї партії — бізнесмен Михайло Бродський. Це помста Данілова мені особисто, він, напевно, ввів в оману президента та інших людей, які приймали таке рішення", — заявив Фукс.

Видання "Інтерфакс" зазначає, що між Бродським і Фуксом в останні роки тягнеться бізнес-конфлікт.

Зазначимо, під час пресконференції за підсумками минулого 18 червня засідання Данілов заявив, що санкції проти Фукса були введені через його причетність до компанії "Голден Деррік" і незаконне отриманню ліцензій на видобуток незаконних копалин. Також секретар РНБО повідомив, що під час зустрічі було прийнято рішення внести до списку санкцій бізнесмена Дмитра Фірташа. Приводом для цього, за словами Данілова, стали поставки сировини російським військовим підприємствам.

Також, за словами Данілова, 18 червня під час засідання РНБО були введені санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до створення компʼютерного вірусу NotPetya, за допомогою якого в червні 2017 року були здійснені кібератаки на ряд банків, ЗМІ, державних установ та різних організацій по всій Україні.

Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки засідання РНБО 18 червня, повідомив, що нові санкції були введені стосовно 16 осіб, зокрема — проти глави "Ростеху" Сергія Чемезова, якого називають найближчим соратником Путіна.