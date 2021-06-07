Зеленский в прямом эфире подписал закон о пластиковых пакетах и указ о высадке лесов

Через полгода будет запрещено бесплатное распространение многих одноразовых пластиковых пакетов.

Президент Владимир Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Экология" подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины".

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Закон, в частности, запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных, которые устанавливает Кабинет министров. Предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.

Зеленский также подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна", направленного на увеличения количества лесов в стране.

"Мы поставили амбициозную, но достижимую – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года будем стремиться посадить 1 млрд деревьев", – заявил президент.

Напомним, 1 июня Верховная Рада во втором чтении и в целом утвердила законопроект, который предусматривает запрет на распространение пластиковых пакетов в магазинах, аптеках, заведениях питания и предоставления услуг.

Запрет не будет распространяться до 2023 года на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и которые распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС приняли запрет на одноразовый пластик. Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в странах ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.