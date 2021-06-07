Зеленський в прямому ефірі підписав закон про пластикові пакети й указ про висадження лісів

Через півроку буде заборонене безкоштовне розповсюдження багатьох одноразових пластикових пакетів.

Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія" підписав закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

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Закон, зокрема, забороняє безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. При цьому роздрібні ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні, які встановлює Кабінет міністрів. Передбачається обов'язкове маркування біорозкладних пакетів і встановлюються штрафи за порушення цих норм.

Документ набуває чинності на наступний день після його опублікування і вводиться в дію після закінчення шести місяців із дня набрання чинності, за винятком окремих його положень.

Зеленський також підписав указ про реалізацію в Україні проекту "Зелена країна", спрямованого на збільшення кількості лісів у країні.

"Ми поставили амбітну, але досяжну — за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Для цього в найближчі три роки будемо прагнути посадити 1 млрд дерев", — заявив президент.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада в другому читанні й у цілому затвердила законопроект, який передбачає заборону на поширення пластикових пакетів у магазинах, аптеках, закладах харчування та надання послуг.

Заборона не поширюватиметься до 2023 року на біорозкладні пластикові пакети, а також на надтонкі пластикові пакети, призначені для пакування або транспортування свіжої риби, м'яса і продуктів із них, сипучих продуктів, льоду і які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС ухвалили заборону на одноразовий пластик. Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в країнах ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.