Рада запретила пластиковые пакеты в Украине: когда заработает закон и какие штрафы (фото)

По словам авторов законопроекта, срок адаптации составит 9 месяцев, и за это время украинцам предложат альтернативу пакетам, попавшим под запрет.

Верховная Рада во втором чтении и в целом утвердила законопроект, который предусматривает запрет на распространение пластиковых пакетов в магазинах, аптеках, заведениях питания и предоставления услуг.

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Об этом говорится на официальном сайте Парламента.

Это решение поддержали 297 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что законопроект "направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий".

После того, как нардепы поддержали законопроект, объектам розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг запрещается распространение:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

[ + – ] Сверхтонкий пакет Фото: esp.md

Запрет, утвержденный Верховной Радой, не будет распространяться до 2023 года на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и которые распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

[ + – ] Биоразлагаемые пакеты Фото: epochtimes.com.ua

На сайте Рады сказано, что пластиковые пакеты, запрещенные законом, подлежат изъятию из обращения, и объектам торговли запрещено бесплатно распространять пакеты.

Помимо этого, утвержденным документом запрещено использовать маркировку "био", "биопакеты" и "биоразлагаемые", если пакеты не имеют способности к биоразложению согласно нормам ЕС. Срок адаптации — 9 месяцев, и, как утверждают авторы документа, за это время украинцам предложат альтернативу — бумажные пакеты или сумки многоразового использования.

По завершению периода адаптации запрещенные пакеты подлежат утилизации. Утвержденным документом также предусмотрены штрафы: если учреждения торговли, питания и услуг поймали на платном или бесплатном распространении пластиковых пакетов, им придется заплатить от 8500 до 17000 гривен. За повторное нарушение в течение трех месяцев — от 17 до 34 тысяч гривен.

Если же на бесплатном распространении пластиковых пакетов поймают другой субъект хозяйствования, штраф составит от 1700 до 3400 гривен.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования в случае, если его подпишет президент Украины. На сайте Верховной Рады также сказано, что большинство статей документа вступят в силу через шесть месяцев после этого, а запрет на распространение пакетов и наказание за это начнет действовать через девять месяцев с момента опубликования закона.

Ранее Фокус рассказывал, что еще в 2019 году Кабмин готовил законопроект о запрете одноразового пластика. Тогда в правительстве утверждали, что пластиковые пакеты, которые не отвечают установленным законом требованиям, должны будут быть утилизированы.

Также Фокус сообщал, что в ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик. Так, Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в странах ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.