Рада заборонила пластикові пакети в Україні: коли запрацює закон і які штрафи (фото)

За словами авторів законопроекту, термін адаптації складе 9 місяців, і за цей час українцям запропонують альтернативу пакетам, які потрапили під заборону.

Верховна Рада у другому читанні і загалом затвердила законопроект, який передбачає заборону на поширення пластикових пакетів у магазинах, аптеках, закладах харчування та надання послуг.

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Про це йдеться на офіційному сайті парламенту.

Це рішення підтримали 297 народних депутатів.

У пояснювальній записці сказано, що законопроект "спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій".

Після того, як нардепи підтримали законопроект, об'єктам роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг забороняється поширення:

надтонких пластикових пакетів;

тонких пластикових пакетів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

[ + – ] надтонкий пакет Фото: esp.md

Заборона, затверджена Верховною Радою, не поширюватиметься до 2023 року на біорозкладні пластикові пакети, а також на надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки і/або транспортування свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів, льоду і які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

[ + – ] біорозкладані пакети Фото: epochtimes.com.ua

На сайті Ради сказано, що пластикові пакети, заборонені законом, підлягають вилученню з обігу, і об'єктам торгівлі заборонено безкоштовно поширювати пакети.

Крім цього, затвердженим документом заборонено використовувати маркування "біо", "біопакети" і "біорозкладні", якщо пакети не мають здатності до біорозкладання згідно з нормами ЄС. Термін адаптації — 9 місяців, і, як стверджують автори документа, за цей час українцям запропонують альтернативу — паперові пакети або сумки багаторазового використання.

По завершенню періоду адаптації заборонені пакети підлягають утилізації. Затвердженим документом також передбачено штрафи: якщо заклади торгівлі, харчування і послуг спіймали на платному або безкоштовному поширенні пластикових пакетів, їм доведеться заплатити від 8500 до 17000 гривень. За повторне порушення протягом трьох місяців — від 17 до 34 тисяч гривень.

Якщо ж на безкоштовному поширенні пластикових пакетів піймають інший суб'єкт господарювання, штраф складе від 1700 до 3400 гривень.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування у разі, якщо його підпише президент України. На сайті Верховної Ради також сказано, що більшість статей документа набудуть чинності через шість місяців після цього, а заборона на поширення пакетів і покарання за це почне діяти через дев'ять місяців з моменту опублікування закону.

Раніше Фокус розповідав, що ще у 2019 році Кабмін готував законопроект про заборону одноразового пластику. Тоді в уряді стверджували, що пластикові пакети, які не відповідають встановленим законом вимогам, повинні будуть бути утилізовані.

Також Фокус повідомляв, що в ЄС остаточно прийняли заборону на одноразовий пластик. Так, Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в країнах ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.