"У Криму нарешті отримали воду", — Данілов про затоплення півострова (відео)

Разом з тим секретар РНБО заявив, що їх відомство "на жаль, не може впливати на погоду".

Секретар РНБО України Олексій Данілов під час пресконференції, яка відбулася в пʼятницю, 18 червня, повідомив, що їх відомство докладатиме зусиль для того, щоб мінімізувати удар по країні від зміни клімату на планеті, і прокоментував повені, які почалися недавно в окупованому Криму.

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"Найцікавіше питання, чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, ні. Нам дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження і ми обмежені законом і Конституцією України", — зазначив Данілов.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський виступив з пропозицією висадити по країні мільярд рослин за три роки, підкресливши, що це є запорукою того, щоб Україна найближчим часом не опинилася в ситуації, з якою стикаються багато країн.

Данілов зазначив, що посуха, яка насувається на весь світ, є дуже великим викликом для України. За його словами, РНБО вже розробляє кроки для того, щоб принаймні відстрочити настання катастрофи в нашій країні.

Також Данілов прокоментував ситуацію з сильними повенями, яка спостерігається в Криму останніми днями, хоча останній рік півострів страждає від відсутності питної води.

"Кримський півострів дуже багато часу просив води — і там стільки сьогодні води, вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ситуація", — заявив Данилов, зазначивши, що "Господь Бог дав Криму занадто багато води відразу".

[ + – ] Данілов: Крим просив води — там тепер стільки води, що не знають, що робити

Нагадаємо, 16 червня в Криму почалися сильні зливи: за кілька годин випадає по 130% місячної норми опадів, через що міста буквально йдуть під воду. За останньою інформацією, найгірша ситуація в Керчі та Ялті.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО, яке відбулося 18 червня, були введені санкції проти 16 осіб, серед яких — бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс. Також під обмеження потрапив гендиректор "Ростеху" Сергій Чемезов, якого називають найближчим соратником президента РФ Володимира Путіна.

Данілов заявив, що санкції проти Фірташа ввели через поставки сировини російським військовим підприємствам, а проти Фукса — через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток незаконних копалин. Фукс, зі свого боку, назвав ці обмеження "помстою Данілова" і повідомив, що збирається йти в суд через них.