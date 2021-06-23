Погода на 24 июня: жара до + 35 и дожди с грозами в двух регионах

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг погода будет не менее жаркой, чем сегодня. Немного прохладнее будет лишь на западе и юге страны.

Погода завтра почти во всех областях Украины, согласно прогнозу синоптиков, будет держаться на уровне 30 градусов.

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Как сообщает Укргидрометцентр лишь в Одесской, Херсонской областях и в аннексированном Крыму жара не будет дотягивать до +30, там прогнозируется температура 26-29 со знаком "плюс".

Сайт GISMETEO обещает следующие погодные условия в разных регионах Украины.

В Киеве ожидается солнечная и без осадков. Температура ночью от 22 до 24 тепла, днем воздух прогреется до 33 – 35° тепла.

[ + – ] Погода в Киеве

В Харькове завтра будет преимущественно без осадков. Ночью от 22 до 23 градусов тепла, днем +33-34°.

[ + – ] Харьков

В Одессе завтра будет тоже жарко: от 27 до 28 со знаком "плюс". После 15 часов и до вечера ожидаются дожди с грозами.

[ + – ] Одесса

Завтра днем в Днепре будет днем до +32°, вечером температура опустится до 26°, возможен небольшой дождь и гроза.

[ + – ] Погода в Днепре

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что температура воды в Черном, Азовском морях и Днепре уже прогрелась до 20 – 25 градусов.

"В такую жару сначала нырнем в наши моря и реки, а потом уже посмотрим, что там завтра", – пишет она.

[ + – ] Прогноз Диденко [ + – ] Прогноз Наталки Диденко

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", Украина задержит жару, как минимум, до конца этой недели, а грозы распространятся практически на всю территорию страны.

Также сообщалось, что в большинстве регионов Украины в июле будет жара до 32 градусов. По словам синоптика Леонида Горбаня, мощные осадки ожидаются в начале месяца, десятых числах и к концу месяца.

Кроме того, мы рассказывали о пылевой буре, которая накрыла столицу Украины. Из-за этого видимость в отдельных районах Киева значительно упала, а люди жаловались на пыль в воздухе, которая оставалась на зубах и попадала в глаза.