UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Погода на 24 июня: жара до + 35 и дожди с грозами в двух регионах

28
Украина, погода, прогноз погоды, 24 июня,
Фото: Новое время | Жара в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг погода будет не менее жаркой, чем сегодня. Немного прохладнее будет лишь на западе и юге страны.

Погода завтра почти во всех областях Украины, согласно прогнозу синоптиков, будет держаться на уровне 30 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр лишь в Одесской, Херсонской областях и в аннексированном Крыму жара не будет дотягивать до +30, там прогнозируется температура 26-29 со знаком "плюс".

Сайт GISMETEO обещает следующие погодные условия в разных регионах Украины.

В Киеве ожидается солнечная и без осадков. Температура ночью от 22 до 24 тепла, днем воздух прогреется до 33 – 35° тепла.

прогноз Киев, Украина
Погода в Киеве

В Харькове завтра будет преимущественно без осадков. Ночью от 22 до 23 градусов тепла, днем +33-34°.

Прогноз Харьков
Харьков

В Одессе завтра будет тоже жарко: от 27 до 28 со знаком "плюс". После 15 часов и до вечера ожидаются дожди с грозами.

Прогноз Одесса
Одесса

Завтра днем в Днепре будет днем до +32°, вечером температура опустится до 26°, возможен небольшой дождь и гроза.

Прогноз Днепр
Погода в Днепре

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что температура воды в Черном, Азовском морях и Днепре уже прогрелась до 20 – 25 градусов.

"В такую жару сначала нырнем в наши моря и реки, а потом уже посмотрим, что там завтра", – пишет она.

Диденко, прогноз, Европа,
Прогноз Диденко
Диденко, прогноз, моря,
Прогноз Наталки Диденко
Диденко, прогноз, Европа,
Диденко, прогноз, моря,

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", Украина задержит жару, как минимум, до конца этой недели, а грозы распространятся практически на всю территорию страны.

Также сообщалось, что в большинстве регионов Украины в июле будет жара до 32 градусов. По словам синоптика Леонида Горбаня, мощные осадки ожидаются в начале месяца, десятых числах и к концу месяца.

Кроме того, мы рассказывали о пылевой буре, которая накрыла столицу Украины. Из-за этого видимость в отдельных районах Киева значительно упала, а люди жаловались на пыль в воздухе, которая оставалась на зубах и попадала в глаза.