"Астраханский суховей": Киев накрыла пылевая буря (фото, видео)

Видимость в отдельных районах столицы значительно упала, а люди жалуются на пыль в воздухе, которая остается на зубах и попадает в глаза.

Столицу Украины накрыла пылевая буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость во многих районах Киева. Об этом сообщает энтузиаст Валерий Латуха, данные сервиса по качеству воздуха в столице, а также пользователи соцсетей.

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Пылевая буря, которую могли наблюдать жители столицы, пришла в Украину из российских полупустынных степей. Как сообщает Валерий Латуха, который отследил движение пылевой тучи из космоса, она наблюдалась по всей Левобережной Украине. Являение имеет название "Астраханский суховей".

[ + – ] Движение пылевой тучи территорией Украины и РФ Фото: Скриншот

Задымление наблюдалось на Поздняках, Оболони и в Днепровском районе Киева. Очевидцы сообщали, что на пике с Левого берега Днепра не было видно Правого. В то же время на Печерске проблем с видимостью не наблюдается.

Фото: Фокус

При этом в воздухе чувствовалась своеобразная пыль, которая попадает в глаза и остается на зубах.

Уровень загрязнения воздуха, по данным сервиса по качеству воздуха в Киеве, на данный момент находится на среднем уровне.

Фото: Скриншот

В Укргидрометцентре заявили, что пылевая буря действительно могла прийти из Астраханского региона, где сейчас наблюдаются пылевые бури. Пылевая туча охватила не только Киев, но и Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Черниговскую области.

"Пылевые частицы и песок действительно могут переноситься на такие дистанции", — заявила Александра Хала из пресс-офиcа Укргидрометцентра.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook написала, что пылевые бури могут быть и в Киеве.

"Спрашивают меня касательно пылевой бури. Да, при такой синоптической ситуации они возможны. Раньше пылевые бури имели больше шансов на Юге и Востоке Украины. Но пылевые бури уже подбираются и севернее", — отмечает синоптик.

Одно из видео пылевой бури в РФ опубликовал пользователь Youtube. Как утверждает автор, видео снято в Астраханском регионе Лиманского края. На кадрах видно надвигающейся пылевую бурю.

Напомним, в апреле 2020 Киев уже накрывала пылевая буря, тогда из-за плохой видимости произошел ряд ДТП с жертвами.