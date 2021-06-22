"Астраханский суховей": Киев накрыла пылевая буря (фото, видео)
Видимость в отдельных районах столицы значительно упала, а люди жалуются на пыль в воздухе, которая остается на зубах и попадает в глаза.
Столицу Украины накрыла пылевая буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость во многих районах Киева. Об этом сообщает энтузиаст Валерий Латуха, данные сервиса по качеству воздуха в столице, а также пользователи соцсетей.
Пылевая буря, которую могли наблюдать жители столицы, пришла в Украину из российских полупустынных степей. Как сообщает Валерий Латуха, который отследил движение пылевой тучи из космоса, она наблюдалась по всей Левобережной Украине. Являение имеет название "Астраханский суховей".
Задымление наблюдалось на Поздняках, Оболони и в Днепровском районе Киева. Очевидцы сообщали, что на пике с Левого берега Днепра не было видно Правого. В то же время на Печерске проблем с видимостью не наблюдается.
При этом в воздухе чувствовалась своеобразная пыль, которая попадает в глаза и остается на зубах.
Уровень загрязнения воздуха, по данным сервиса по качеству воздуха в Киеве, на данный момент находится на среднем уровне.
В Укргидрометцентре заявили, что пылевая буря действительно могла прийти из Астраханского региона, где сейчас наблюдаются пылевые бури. Пылевая туча охватила не только Киев, но и Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Черниговскую области.
"Пылевые частицы и песок действительно могут переноситься на такие дистанции", — заявила Александра Хала из пресс-офиcа Укргидрометцентра.
Синоптик Наталья Диденко в Facebook написала, что пылевые бури могут быть и в Киеве.
"Спрашивают меня касательно пылевой бури. Да, при такой синоптической ситуации они возможны. Раньше пылевые бури имели больше шансов на Юге и Востоке Украины. Но пылевые бури уже подбираются и севернее", — отмечает синоптик.
Одно из видео пылевой бури в РФ опубликовал пользователь Youtube. Как утверждает автор, видео снято в Астраханском регионе Лиманского края. На кадрах видно надвигающейся пылевую бурю.
Напомним, в апреле 2020 Киев уже накрывала пылевая буря, тогда из-за плохой видимости произошел ряд ДТП с жертвами.