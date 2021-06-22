"Астраханський суховій": Київ накрила пилова буря (фото, відео)
Видимість в окремих районах столиці значно впала, а люди скаржаться на пил у повітрі, яка залишається на зубах і потрапляє в очі.
Столицю України накрила пилова буря, через яку значно погіршилася видимість у багатьох районах Києва. Про це повідомляє ентузіаст Валерій Латуха, дані сервісу за якістю повітря в столиці, а також користувачі соцмереж.
Пилова буря, яку могли спостерігати жителі столиці, прийшла в Україну з російських напівпустельних степів. Як повідомляє Валерій Латуха, який відстежив рух пилової хмари з космосу, вона спостерігалася по всій Лівобережній Україні. Явище має назву "Астраханський суховій".
Задимлення спостерігалося на Позняках, Оболоні та в Дніпровському районі Києва. Очевидці повідомляли, що на піку з Лівого берега Дніпра не було видно Правого. Водночас на Печерську проблем з видимістю не спостерігається.
При цьому в повітрі відчувався своєрідний пил, який потрапляє в очі і залишається на зубах.
Рівень забруднення повітря, за даними сервісу за якістю повітря в Києві, зараз знаходиться на середньому рівні.
В Укргідрометцентрі заявили, що пилова буря дійсно могла прийти з Астраханського регіону, де зараз спостерігаються пилові бурі. Пилова хмара охопила не тільки Київ, а й Полтавську, Дніпропетровську, Черкаську та Чернігівську області.
"Пилові частинки і пісок справді можуть переноситися на такі дистанції", — заявила Олександра Хала з пресофіcу Укргідрометцентру.
Синоптик Наталія Діденко у Facebook написала, що пилові бурі можуть бути і в Києві.
"Питають мене щодо пилової бурі. Так, при такій синоптичної ситуації вони можливі. Раніше пилові бурі мали більше шансів на Півдні і Сході України. Але пилові бурі вже підбираються і північніше", — зазначає синоптик.
Одне з відео пилової бурі в Астраханському регіоні опублікував користувач Youtube.
Нагадаємо, в квітні 2020 Київ уже накривала пилова буря, тоді через погану видимість сталася низка ДТП з жертвами.