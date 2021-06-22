"Астраханський суховій": Київ накрила пилова буря (фото, відео)

Видимість в окремих районах столиці значно впала, а люди скаржаться на пил у повітрі, яка залишається на зубах і потрапляє в очі.

Столицю України накрила пилова буря, через яку значно погіршилася видимість у багатьох районах Києва. Про це повідомляє ентузіаст Валерій Латуха, дані сервісу за якістю повітря в столиці, а також користувачі соцмереж.

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Пилова буря, яку могли спостерігати жителі столиці, прийшла в Україну з російських напівпустельних степів. Як повідомляє Валерій Латуха, який відстежив рух пилової хмари з космосу, вона спостерігалася по всій Лівобережній Україні. Явище має назву "Астраханський суховій".

[ + – ] Рух пилової хмари територією України і РФ Фото: Скриншот

Задимлення спостерігалося на Позняках, Оболоні та в Дніпровському районі Києва. Очевидці повідомляли, що на піку з Лівого берега Дніпра не було видно Правого. Водночас на Печерську проблем з видимістю не спостерігається.

Фото: Фокус

При цьому в повітрі відчувався своєрідний пил, який потрапляє в очі і залишається на зубах.

Рівень забруднення повітря, за даними сервісу за якістю повітря в Києві, зараз знаходиться на середньому рівні.

Фото: Скриншот

В Укргідрометцентрі заявили, що пилова буря дійсно могла прийти з Астраханського регіону, де зараз спостерігаються пилові бурі. Пилова хмара охопила не тільки Київ, а й Полтавську, Дніпропетровську, Черкаську та Чернігівську області.

"Пилові частинки і пісок справді можуть переноситися на такі дистанції", — заявила Олександра Хала з пресофіcу Укргідрометцентру.

Синоптик Наталія Діденко у Facebook написала, що пилові бурі можуть бути і в Києві.

"Питають мене щодо пилової бурі. Так, при такій синоптичної ситуації вони можливі. Раніше пилові бурі мали більше шансів на Півдні і Сході України. Але пилові бурі вже підбираються і північніше", — зазначає синоптик.

Одне з відео пилової бурі в Астраханському регіоні опублікував користувач Youtube.

Нагадаємо, в квітні 2020 Київ уже накривала пилова буря, тоді через погану видимість сталася низка ДТП з жертвами.