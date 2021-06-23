Погода на 24 червня: спека до + 35 і дощі з грозами у двох регіонах

Згідно з прогнозами синоптиків, у четвер погода буде не менш спекотною, ніж сьогодні. Трохи прохолодніше буде лише на заході та півдні країни.

Погода завтра майже у всіх областях України, згідно з прогнозом синоптиків, буде триматися на рівні 30 градусів.

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Як повідомляє Укргідрометцентр, лише в Одеській, Херсонській областях та в окупованому Криму спека не буде дотягувати до +30, там прогнозується температура 26-29 зі знаком "плюс".

Сайт GISMETEO обіцяє такі погодні умови в різних регіонах України.

У Києві очікується сонячна погода і без опадів. Температура вночі від 22 до 24 тепла, вдень повітря прогріється до 33 — 35 ° тепла.

[ + – ] Погода в Києві

У Харкові завтра буде переважно без опадів. Вночі від 22 до 23 градусів тепла, вдень + 33-34 °.

[ + – ] Харків

В Одесі завтра буде теж спекотно: від 27 до 28 зі знаком "плюс". Після 15 години і до вечора очікуються дощі з грозами.

[ + – ] Одеса

Завтра вдень у Дніпрі буде до + 32 °, ввечері температура опуститься до 26 °, можливий невеликий дощ і гроза.

[ + – ] Погода в Дніпрі

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що температура води в Чорному, Азовському морях та Дніпрі вже прогрілася до 20 — 25 градусів.

"У таку спеку спочатку пірнемо в наші моря і річки, а потім вже подивимося, що там завтра", — пише вона.

[ + – ] Прогноз Діденко [ + – ] Прогноз Наталки Діденко

Нагадаємо, за даними "Укргідрометцентру", Україна затримає спеку, як мінімум, до кінця цього тижня, а грози розповсюдяться практично на всю територію країни.

Також повідомлялося, що в більшості регіонів України в липні буде спека до 32 градусів. За словами синоптика Леоніда Горбаня, потужні опади очікуються на початку місяця, у десятих числах і до кінця місяця.

Крім того, ми розповідали про пилову бурю, яка накрила столицю України. Через це видимість в окремих районах Києва значно впала, а люди скаржилися на пил у повітрі, який залишався на зубах і потрапляв в очі.