Найсильніша спека за 75 років: Київ встановив температурний рекорд

У середу, 23 червня, після полудня температура повітря в столиці піднімалася до +33,7°С.

У середу, 23 червня, аномальна спека в Києві встановила рекорд, який побив показник 75-річної давності.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомляє, що максимальна температура повітря, яка була вчора, стала найвищою за останні 75 років спостережень за погодою в столиці.

"23 червня в столиці середньодобова температура повітря становила +27,0°С. Так, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня в 1954 році", — повідомили співробітники обсерваторії.

Аномальна спека в Києві досягла піку після полудня, коли повітря прогрілося до +33,7°С. Так, показник 1946 був перевищений на 0,6°С.

Раніше повідомлялося, що сьогодні майже в усіх областях України, згідно з прогнозом синоптиків, показник буде на рівні 30 градусів.

За даними "Укргідрометцентру", аномальна спека в Києві й у країні в цілому затримається, як мінімум, до кінця цього тижня, а грози поширяться практично на всю територію.

А за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, потужні опади очікуються на початку місяця, десятих числах і до кінця місяця.