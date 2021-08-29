Спека до +35 і надзвичайна пожежна небезпека — прогноз погоди на понеділок

Жарко буде лише в окремих регіонах України, в інших областях прогнозуються опади.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в понеділок, 30 серпня в окремих регіонах України буде дуже жарко, при цьому ряд інших областей заллє холодними дощами.

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За інформацією синоптиків, дощі очікуються на заході, півночі, а також в південно-західних і центральних областях країни.

Температура повітря в понеділок вдень очікується наступна: на заході України — + 19 + 22; на півночі країни — + 25 + 28; на півдні і в центрі — + 26 + 32, на сході — + 31 + 35 градусів.

Також синоптики попереджають про надзвичайну рівні пожежної небезпеки в Криму, Миколаївській, Херсонській, Луганській, Донецькій та Одеській областях.

У столиці України 30 серпня вірогідний дощ, температура повітря вдень прогріється до + 25 + 27.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що дощі до вечора понеділка перемістяться із заходу України на схід.

"На Заході краник прикрутиться, на півночі і в центрі — відкриється. Десь у другій половині дня, десь ввечері", — написала вона в Facebook.

[ + – ] Повідомлення Наталки Діденко

За даними сайту Gismeteo.ua, в найближчі три дні в Києві буде мінлива хмарність, місцями опади. Температура вночі — від +12 до +16, вдень — від 22 до 26 градусів вище нуля.

[ + – ] погода у Києві

У Харкові опади не очікуються. Нічна температура — від 17 до 22 з відміткою "плюс", денна — від 26 до 32 градусів.

[ + – ] Погода в Харкові

У Дніпрі опади теж не прогнозуються. Вночі в обласному центрі від 18 до 24 градусів тепла, вдень — від 29 до 33.

[ + – ] Погода в Дніпрі

В Одесі буде прохолодніше, вночі температура повітря складе від 19 до 20 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 30 градусів, в понеділок можливий дощ.

[ + – ] Погода в Одесі

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом метеоролога Леоніда Горбаня в Україні "запахне осінню" після 18 серпня, коли температура повітря вдень різко знизиться до +20 .. + 22 градусів.

У свою чергу, вчені з Мюнхенського технічного університету визначили температуру, при якій погода стає небезпечною для життя людини.

У сучасному світі температурні рекорди стають повсякденністю. Фокус згадував, де цього літа було найспекотніше.