Ночная гроза в Киеве: яркие молнии попали в объективы камер (фото, видео)

Молнии в Киеве были необычайно яркими в минувшее воскресенье, а частотой их ударов были удивлены даже пассажиры одного из пролетавших над столицей самолетов.

Вторая половина воскресенья, 29 августа, ознаменовалась для жителей и гостей Киева ухудшением погодных условий — столицу накрыл ливень и, к тому же, имел место сильный ветер. Несмотря на это, многих приятно впечатлила гроза — удары молний и раскаты грома происходили с такой быстрой периодичностью, что люди достали камеры и снимали фото и видео буйства стихии.

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Весьма эффектными молнии получились на снимках, опубликованных в Facebook фотожурналистом Владиславом Соделем. Их панорама охватывает скульптуру Родины-матери на правом берегу Днепра и многочисленные массивные многоэтаэки столицы. На этих кадрах молнии особенное впечатление вызывают своей яркостью и масштабами, показывая демонстрируя различие величин пусть и крупных творений человека с силами природы.

Следующий снимок был сделан около водоема. Видно, что молния в небе фактически освещает воду, а та, в свою очередь, превращается словно в огромное подобие зеркала и отражает яркий свет. Это создает довольно необычную игру цветов.

Фото: Киев оперативный

Одному из пользователей Telegram удалось запечатлеть момент удара молнии, находясь рядом со строительным краном. Снимок создает обманчивое ощущение, словно молния ударяет в кран и, пройдя по его оголовку, продолжается дальше в пространстве.

Фото: соцсети

Очередная фотография, выложенная пользователем соцсети, которая демонстрирует степень освещения неба молниями. Если смотреть невооруженным взглядом, может сложиться впечатление, что на снимке изображено небо в светлое время суток.

Фото: соцсети

Среди пользователей нашлись и те, кто снимал происходящее на видео. Вот, к примеру, кадры, снятые через стекло иллюминатора в салоне пассажирского лайнера. Этот материал наглядно показывает, с какой периодичностью молнии освещали вечернее небо воскресной столицы.

Как сообщалось ранее, 30 августа дожди ожидаются на западе, севере, а также в юго-западных и центральных областях страны.

Температура воздуха в понедельник днем ожидается следующая: на западе Украины – +19+22; на севере страны – +25+28; на юге и в центре – +26+32, на востоке – +31+35 градусов.

Также напомним, что в последние годы обновления температурных рекордов стали обыденностью. Фокус вспоминал, где этим летом было жарче всего.