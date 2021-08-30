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Ночная гроза в Киеве: яркие молнии попали в объективы камер (фото, видео)

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гроза в киеве 29 августа
Фото: соцсети

Молнии в Киеве были необычайно яркими в минувшее воскресенье, а частотой их ударов были удивлены даже пассажиры одного из пролетавших над столицей самолетов.

Вторая половина воскресенья, 29 августа, ознаменовалась для жителей и гостей Киева ухудшением погодных условий — столицу накрыл ливень и, к тому же, имел место сильный ветер. Несмотря на это, многих приятно впечатлила гроза — удары молний и раскаты грома происходили с такой быстрой периодичностью, что люди достали камеры и снимали фото и видео буйства стихии.

Весьма эффектными молнии получились на снимках, опубликованных в Facebook фотожурналистом Владиславом Соделем. Их панорама охватывает скульптуру Родины-матери на правом берегу Днепра и многочисленные массивные многоэтаэки столицы. На этих кадрах молнии особенное впечатление вызывают своей яркостью и масштабами, показывая демонстрируя различие величин пусть и крупных творений человека с силами природы.

гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии
гроза, киев, молнии

Следующий снимок был сделан около водоема. Видно, что молния в небе фактически освещает воду, а та, в свою очередь, превращается словно в огромное подобие зеркала и отражает яркий свет. Это создает довольно необычную игру цветов.

гроза, киев, молнии
Фото: Киев оперативный

Одному из пользователей Telegram удалось запечатлеть момент удара молнии, находясь рядом со строительным краном. Снимок создает обманчивое ощущение, словно молния ударяет в кран и, пройдя по его оголовку, продолжается дальше в пространстве.

гроза, киев, молнии
Фото: соцсети

Очередная фотография, выложенная пользователем соцсети, которая демонстрирует степень освещения неба молниями. Если смотреть невооруженным взглядом, может сложиться впечатление, что на снимке изображено небо в светлое время суток.

гроза, киев, молнии
Фото: соцсети

Среди пользователей нашлись и те, кто снимал происходящее на видео. Вот, к примеру, кадры, снятые через стекло иллюминатора в салоне пассажирского лайнера. Этот материал наглядно показывает, с какой периодичностью молнии освещали вечернее небо воскресной столицы.

Как сообщалось ранее, 30 августа дожди ожидаются на западе, севере, а также в юго-западных и центральных областях страны.

Температура воздуха в понедельник днем ожидается следующая: на западе Украины – +19+22; на севере страны – +25+28; на юге и в центре – +26+32, на востоке – +31+35 градусов.

Также напомним, что в последние годы обновления температурных рекордов стали обыденностью. Фокус вспоминал, где этим летом было жарче всего.