Нічна гроза в Києві: яскраві блискавки потрапили в об'єктиви камер (фото, відео)

Блискавки в Києві були надзвичайно яскравими минулої неділі, а частотою їх ударів були здивовані навіть пасажири одного літаків, що пролітав над столицею.

Друга половина неділі, 29 серпня, ознаменувалася для жителів і гостей Києва погіршенням погодних умов — столицю накрила злива і до того ж був сильний вітер. Незважаючи на це, багатьох приємно вразила гроза — удари блискавок і гуркіт грому відбувалися з такою швидкою періодичністю, що люди дістали камери і знімали фото і відео стихії.

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Вельми ефектними блискавки вийшли на знімках, опублікованих у Facebook фотожурналістом Владиславом Соделем. Їхня панорама охоплює скульптуру Батьківщини-матері на правому березі Дніпра і численні масивні багатоповерхівки столиці. На цих кадрах блискавки особливий подив викликають своєю яскравістю і масштабами, демонструючи відмінність величин творінь людини із силами природи.

Наступний знімок був зроблений біля водойми. Видно, що блискавка в небі фактично висвітлює воду, а та у свою чергу перетворюється немов у величезну подібність дзеркала і відображає яскраве світло. Це створює досить незвичайну гру кольорів.

Фото: Київ оперативний

Одному з користувачів Telegram вдалося сфотографувати момент удару блискавки, перебуваючи поруч з будівельним краном. Знімок створює оманливе відчуття, немов блискавка вдаряє в кран і, пройшовши через нього, триває далі в просторі.

Фото: соцсети

Чергова фотографія, викладена користувачем соцмережі, яка демонструє ступінь освітлення неба блискавками. Якщо дивитися неозброєним поглядом, може скластися враження, що на знімку зображено небо у світлий час доби.

Фото: соцсети

Серед користувачів знайшлися і ті, хто знімав те, що відбувається на відео. Ось, наприклад, кадри, зняті через скло ілюмінатора в салоні пасажирського лайнера. Цей матеріал наочно показує, з якою періодичністю блискавки освітили вечірнє небо недільної столиці.

Як повідомлялося раніше, 30 серпня дощі очікуються на заході, півночі, а також в південно-західних і центральних областях країни.

Температура повітря в понеділок вдень очікується така: на заході України — +19 +22; на півночі країни — +25 +28; на півдні і в центрі — +26 +32, на сході — +31 +35 градусів.

Також нагадаємо, що в останні роки поновлення температурних рекордів стали буденністю. Фокус згадував, де цього літа було найспекотніше.