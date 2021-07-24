"Бабине літо" в жовтні і сніг у листопаді: народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на осінь

Серпень буде випробовувати українців спекою, проте осінь і зима візьмуть реванш, принісши дощі і холод.

Спека до +40 градусів і практично безхмарна погода чекає на українців у серпні, а літо закінчиться проливним дощем. Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів 81-річний народний синоптик Леонід Горбань.

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За його словами, в останні дні липня, з 25 по 27-е, можливі бурі, а денна температура складе +29 +31. Закінчиться другий місяць літа комфортними показниками на термометрах, чого не скажеш про серпень.

"Серпень виявиться протилежністю липня: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить через край. До середини місяця вдень очікується під +40 за майже повної відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на два-три дні різко знизиться до +20 +22 градусів. Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26 +28 градусів – і літо закінчиться, попрощавшись зливою", – розповів він.

Що стосується осені, то, за прогнозами Горбаня, ще 10 днів українці радітимуть теплу, проте вже у другій декаді вересня похолодає і підуть дощі.

"На початку третьої декади вересня можливі два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" у середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холода триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг ", – підкреслив він.

На зиму поки що детального прогнозу народний синоптик не робив, оскільки зазвичай розрахунки можливі не раніше ніж через три місяці, проте впевнений, що вона буде холодною:

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани".

Леонід Горбань, який прославився завдяки разюче точним довгостроковим прогнозам погоди, за освітою зовсім не метеоролог, а інженер-механік, підполковник, у якого за плечима 34 роки військової вислуги. 30 років тому він написав свою першу книгу "Народний календар погоди" і видав її після розвалу СРСР, оскільки раніше це не міг зробити через цензуру. За його словами, комуністичні цензори називали його знання "попівщиною" і пригрозили крахом військової кар'єри. В його активі також книга "Погода до 2030 року".

Нагадаємо, в результаті негоди, яка вирувала в Україні на цьому тижні, загинули кілька людей, а також виникли затримки в русі транспорту.