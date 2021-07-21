Задержка до трех часов: в Украине из-за ливней массово опаздывают поезда (список)
Опоздания из-за сложных погодных условий происходят на маршрутах в разных регионах страны.
В Украине возникли задержки в движении поездов "Укрзализныци" из-за сложных погодных условий.
При этом, время опоздания составляло по состоянию на 9 утра среды, 21 июля от 30 минут до двух часов 50 минут, сообщает в Telegram пресс-служба "УЗ".
В частности, опаздывают с прибытием следующие пассажирские составы:
- № 137 Лисичанск – Хмельницкий (2 часа 50 минут);
- № 64 Киев – Харьков (2 часа 36 минут);
- № 101 Киев – Херсон (2 часа);
- № 15 Харьков – Рахов (2 часа);
- № 126 Киев – Константиновка (1 час 45 минут);
- № 188 Ковель – Николаев (1 час);
- № 232 Геническ – Ивано-Франковск (1 час);
- № 87 Новоалексеевка – Ковель (1 час);
- № 72 Киев – Запорожье (45 минут);
- № 204 Геническ – Кривой Рог (42 минуты);
- № 868 Гречаны – Киев (42 минуты);
- № 11 Новоалексеевка – Киев (37 минут);
- № 282 Хмельницкий – Геническ (30 минут);
- № 9 Киев – Мариуполь (30 минут);
- № 19 Киев – Попасная (30 минут).
В компании извинились за причиненные пассажирам неудобства.
Напомним, согласно прогнозу на среду, 21 июля грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть территории Украины.
Также известно, что циклон Christoph принесет в Украину обильные осадки, а резкое изменение температуры воздуха может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
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