Задержка до трех часов: в Украине из-за ливней массово опаздывают поезда (список)

Опоздания из-за сложных погодных условий происходят на маршрутах в разных регионах страны.

В Украине возникли задержки в движении поездов "Укрзализныци" из-за сложных погодных условий.

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При этом, время опоздания составляло по состоянию на 9 утра среды, 21 июля от 30 минут до двух часов 50 минут, сообщает в Telegram пресс-служба "УЗ".

В частности, опаздывают с прибытием следующие пассажирские составы:

№ 137 Лисичанск – Хмельницкий (2 часа 50 минут);

№ 64 Киев – Харьков (2 часа 36 минут);

№ 101 Киев – Херсон (2 часа);

№ 15 Харьков – Рахов (2 часа);

№ 126 Киев – Константиновка (1 час 45 минут);

№ 188 Ковель – Николаев (1 час);

№ 232 Геническ – Ивано-Франковск (1 час);

№ 87 Новоалексеевка – Ковель (1 час);

№ 72 Киев – Запорожье (45 минут);

№ 204 Геническ – Кривой Рог (42 минуты);

№ 868 Гречаны – Киев (42 минуты);

№ 11 Новоалексеевка – Киев (37 минут);

№ 282 Хмельницкий – Геническ (30 минут);

№ 9 Киев – Мариуполь (30 минут);

№ 19 Киев – Попасная (30 минут).

В компании извинились за причиненные пассажирам неудобства.

[ + – ] Сообщение "Укрзализныци"

Напомним, согласно прогнозу на среду, 21 июля грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть территории Украины.

Также известно, что циклон Christoph принесет в Украину обильные осадки, а резкое изменение температуры воздуха может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Фокус разбирался, почему лето 2021 года бьет температурные рекорды и чем это грозит.