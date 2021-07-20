Сильные дожди, грозы и прохлада: прогноз погоды на 21 июля

Похоже, Киев снова ждет шквальный ливень. Непогоды смогут избежать лишь крайний юг Украины и Волынь.

Украина будет одной из самых дождливых и прохладных стран. Такой прогноз погоды на среду, 21 июля сформулировала синоптик Наталья Диденко. Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть территории страны.

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Лишь крайний Юг Украины и Волынь могут избежать серьезной непогоды.

Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей составит 22–27 градусов. Даже в Одесской и Николаевской областях станет прохладно.

Жара пока задержится на Востоке и Юго-Востоке – до 30–34 градусов. Но 22 июля и там станет прохладнее.

[ + – ] Прогноз погоды в Киеве

По данным ресурса Sinoptik.ua, в Киеве на протяжении всего дня 21 июля будет облачная погода. Утренний сильный дождь постепенно перейдет в дождь c грозой, который вечером сменится опять сильным дождем.

[ + – ] Прогноз Укргидрометцентра на 21 июля

Напомним, ранее Фокус писал, что циклон Christoph принесет в Украину обильные осадки, а резкое изменение температуры воздуха может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.