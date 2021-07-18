В Украину идут дожди, грозы и похолодание: прогноз погоды на 19-23 июля

Циклон Christoph принесет в страну обильные осадки, а резкое изменение температуры воздуха может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых.

Погода в Украине на грядущей рабочей неделе будет прохладнее, по стране прокатятся дожди с грозами. Об этом сообщает гидрометеорологический центр.

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По прогнозам синоптиков, в понедельник, 19 июля, дожди пройдут в западных и центральных областях. Температура воздуха на западе страны ожидается на уровне от +18 до +20 градусов Цельсия ночью и от +24 до +30 градусов днем. В центральных областях будет несколько теплее — от +19 до +22 градусов ночью и от +28 до +33 градусов днем. На востоке и юге страны ожидается переменная облачность без осадков, ночью температура воздуха будет на уровне от +19 до +21 градуса, ночью — от +30 до +36 градусов.

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Во вторник, 20 июля, такая погода сохранится, а уже в среду дожди с грозами ожидается на всей территории страны. 22 июля осадки ожидаются, преимущественно, на востоке страны, период дождей завершится к пятнице, однако относительно прохладная погода сохранится.

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По данным Gismeteo, в столице с понедельника по среду будет дождливая погода, возможны грозы. В понедельник и вторник ожидается температура воздуха до +28 градусов, в среду и четверг — до +23 градусов, в пятницу — до +24 градусов.

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Как сообщает синоптик Наталья Диденко, изменения погодных условий связаны с северным циклоном Christoph.

"Эти метеорологические изменения после длительного жаркого и сухого периода могут повлиять на метеопатов. Потому, помимо зонтика или панамки, не забывайте о необходимых профилактических средствах и лекарствах. Неделя будет интересной, синоптически разнообразной", — отметила она

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему лето 2021 бьет температурные рекорды и чем это грозит.

Также Фокус рассказывал, синоптики прогнозируют рекордную жару в Украине. По словам специалистов, июль в Украине будет жарким, в отдельных регионах воздух прогреется до +40 градусов, возможны дожди, грозы и пылевые бури.