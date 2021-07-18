В Україну йдуть дощі, грози і похолодання: прогноз погоди на 19-23 липня

Циклон Christoph принесе в країну рясні опади, а різка зміна температури повітря може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних.

Погода в Україні на наступному робочому тижні буде прохолодною, по країні пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у понеділок, 19 липня, дощі пройдуть у західних і центральних областях. Температура повітря на заході країни очікується на рівні від +18 до +20 градусів Цельсія вночі і від +24 до +30 градусів вдень. У центральних областях буде трохи тепліше — від +19 до +22 градусів вночі і від +28 до +33 градусів вдень. На сході і півдні країни очікується мінлива хмарність без опадів, вночі температура повітря буде на рівні від +19 до +21 градуса, вночі — від +30 до +36 градусів.

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У вівторок, 20 липня, така погода збережеться, а вже в середу дощі з грозами очікується на всій території країни. 22 липня опади очікуються, переважно, на сході країни, період дощів завершиться до п'ятниці, проте відносно прохолодна погода збережеться.

Погода у Києві

За даними Gismeteo, в столиці з понеділка по середу буде дощова погода, можливі грози. У понеділок і вівторок очікується температура повітря до +28 градусів, в середу і четвер — до +23 градусів, у п'ятницю — до +24 градусів.

Фото: Скриншот

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, зміни погодних умов пов'язані з північним циклоном Christoph.

"Ці метеорологічні зміни після тривалого спекотного та сухого періоду можуть бентежити метеопатів. Тому, окрім парасолі чи панамки, не забувайте про необхідні профілактичні засоби та ліки", — зазначила вона

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, чому літо 2021 б'є температурні рекорди і чим це загрожує.

Також Фокус розповідав, що синоптики прогнозують рекордну спеку в Україні. За словами фахівців, липень в Україні буде спекотним, в окремих регіонах повітря прогріється до +40 градусів, можливі дощі, грози і пилові бурі.