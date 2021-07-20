Сильні дощі, грози і прохолода: прогноз погоди на 21 липня

Схоже, Київ знову чекає шквальну зливу. Негоди зможуть уникнути лише крайній південь України та Волинь.

Україна буде однією з найбільш дощових і холодних країн. Такий прогноз погоди на середу, 21 липня, сформулювала синоптикиня Наталія Діденко. Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину території країни.

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Лише крайній Південь України та Волинь можуть уникнути серйозної негоди.

Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей становитиме 22-27 градусів. Навіть в Одеській і Миколаївській областях стане прохолодно.

Спека поки затримається на Сході та Південному Сході — до 30-34 градусів. Але 22 липня і там стане прохолодніше.

[ + – ] Прогноз погоди в Києві

За даними ресурсу Sinoptik.ua, в Києві протягом усього дня 21 липня буде хмарна погода. Ранковий сильний дощ поступово перейде в дощ із грозою, який ввечері зміниться знову сильним дощем.

[ + – ] Прогноз Укргідрометцентру на 21 липня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що циклон Christoph принесе в Україну сильні опади, а різка зміна температури повітря може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.