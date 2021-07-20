Сильні дощі, грози і прохолода: прогноз погоди на 21 липня
Схоже, Київ знову чекає шквальну зливу. Негоди зможуть уникнути лише крайній південь України та Волинь.
Україна буде однією з найбільш дощових і холодних країн. Такий прогноз погоди на середу, 21 липня, сформулювала синоптикиня Наталія Діденко. Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину території країни.
Лише крайній Південь України та Волинь можуть уникнути серйозної негоди.
Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей становитиме 22-27 градусів. Навіть в Одеській і Миколаївській областях стане прохолодно.
Спека поки затримається на Сході та Південному Сході — до 30-34 градусів. Але 22 липня і там стане прохолодніше.
За даними ресурсу Sinoptik.ua, в Києві протягом усього дня 21 липня буде хмарна погода. Ранковий сильний дощ поступово перейде в дощ із грозою, який ввечері зміниться знову сильним дощем.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що циклон Christoph принесе в Україну сильні опади, а різка зміна температури повітря може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.