Затримка до трьох годин: в Україні через зливи масово спізнюються потяги (список)

Запізнення через складні погодні умови відбуваються на маршрутах у різних регіонах країни.

В Україні виникли затримки в русі поїздів "Укрзалізниці" через складні погодні умови.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому, час запізнення становив станом на 9 ранку середи, 21 липня від 30 хвилин до двох годин 50 хвилин, повідомляє в Telegram пресслужба "УЗ".

Зокрема, спізнюються з прибуттям такі пасажирські потяги:

№137 Лисичанськ — Хмельницький (2 години 50 хвилин);

№64 Київ — Харків (2 години 36 хвилин);

№101 Київ — Херсон (2 години);

№15 Харків — Рахів (2 години);

№126 Київ — Костянтинівка (1 година 45 хвилин);

№188 Ковель — Миколаїв (1 година);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (1 година);

№87 Новоолексіївка — Ковель (1 година);

№72 Київ — Запоріжжя (45 хвилин);

№204 Генічеськ — Кривий Ріг (42 хвилини);

№868 Гречани — Київ (42 хвилини);

№11 Новоолексіївка — Київ (37 хвилин);

№282 Хмельницький — Генічеськ (30 хвилин);

№9 Київ — Маріуполь (30 хвилин);

№19 Київ — Попасна (30 хвилин).

У компанії вибачилися за завдані пасажирам незручності.

[ + – ] Повідомлення "Укрзалізниці"

Нагадаємо, згідно з прогнозом на середу, 21 липня грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину території України.

Також відомо, що циклон Christoph принесе в Україну сильні опади, а різка зміна температури повітря може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Фокус розбирався, чому літо 2021 року бʼє температурні рекорди і чим це загрожує.