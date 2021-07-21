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Затримка до трьох годин: в Україні через зливи масово спізнюються потяги (список)

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Укрзалізниця, вокзал, перон,
Фото: mediaport.ua | Перон на вокзалі

Запізнення через складні погодні умови відбуваються на маршрутах у різних регіонах країни.

В Україні виникли затримки в русі поїздів "Укрзалізниці" через складні погодні умови.

При цьому, час запізнення становив станом на 9 ранку середи, 21 липня від 30 хвилин до двох годин 50 хвилин, повідомляє в Telegram пресслужба "УЗ".

Зокрема, спізнюються з прибуттям такі пасажирські потяги:

  • №137 Лисичанськ — Хмельницький (2 години 50 хвилин);
  • №64 Київ — Харків (2 години 36 хвилин);
  • №101 Київ — Херсон (2 години);
  • №15 Харків — Рахів (2 години);
  • №126 Київ — Костянтинівка (1 година 45 хвилин);
  • №188 Ковель — Миколаїв (1 година);
  • №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (1 година);
  • №87 Новоолексіївка — Ковель (1 година);
  • №72 Київ — Запоріжжя (45 хвилин);
  • №204 Генічеськ — Кривий Ріг (42 хвилини);
  • №868 Гречани — Київ (42 хвилини);
  • №11 Новоолексіївка — Київ (37 хвилин);
  • №282 Хмельницький — Генічеськ (30 хвилин);
  • №9 Київ — Маріуполь (30 хвилин);
  • №19 Київ — Попасна (30 хвилин).

У компанії вибачилися за завдані пасажирам незручності.

Повідомлення "Укрзалізниці"

Нагадаємо, згідно з прогнозом на середу, 21 липня грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину території України.

Також відомо, що циклон Christoph принесе в Україну сильні опади, а різка зміна температури повітря може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

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