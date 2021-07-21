Затримка до трьох годин: в Україні через зливи масово спізнюються потяги (список)
Запізнення через складні погодні умови відбуваються на маршрутах у різних регіонах країни.
В Україні виникли затримки в русі поїздів "Укрзалізниці" через складні погодні умови.
При цьому, час запізнення становив станом на 9 ранку середи, 21 липня від 30 хвилин до двох годин 50 хвилин, повідомляє в Telegram пресслужба "УЗ".
Зокрема, спізнюються з прибуттям такі пасажирські потяги:
- №137 Лисичанськ — Хмельницький (2 години 50 хвилин);
- №64 Київ — Харків (2 години 36 хвилин);
- №101 Київ — Херсон (2 години);
- №15 Харків — Рахів (2 години);
- №126 Київ — Костянтинівка (1 година 45 хвилин);
- №188 Ковель — Миколаїв (1 година);
- №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (1 година);
- №87 Новоолексіївка — Ковель (1 година);
- №72 Київ — Запоріжжя (45 хвилин);
- №204 Генічеськ — Кривий Ріг (42 хвилини);
- №868 Гречани — Київ (42 хвилини);
- №11 Новоолексіївка — Київ (37 хвилин);
- №282 Хмельницький — Генічеськ (30 хвилин);
- №9 Київ — Маріуполь (30 хвилин);
- №19 Київ — Попасна (30 хвилин).
У компанії вибачилися за завдані пасажирам незручності.
Нагадаємо, згідно з прогнозом на середу, 21 липня грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину території України.
Також відомо, що циклон Christoph принесе в Україну сильні опади, а різка зміна температури повітря може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
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