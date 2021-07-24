"Бабье лето" в октябре и снег в ноябре: народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на осень

Август будет изводить украинцев жарой, однако осень и зима возьмут реванш, принеся дожди и холода.

Жара до +40 градусов и практически безоблачная погода ждет украинцев в августе, а лето закончится проливным дождем. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал 81-летний народный синоптик Леонид Горбань.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, в последние дни июля, с 25 по 27-е, возможны бури, а дневная температура составит +29 +31. Закончится второй месяц лета комфортными показателями на термометрах, чего не скажешь об августе.

"Август окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20 +22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26 +28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", – рассказал он.

Что касается осени, то, по прогнозам Горбаня, еще 10 дней украинцы будут радоваться теплу, однако уже во второй декаде сентября похолодает и пойдут дожди.

"В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", – подчеркнул он.

На зиму пока что детального прогноза народный синоптик не делал, поскольку обычно расчеты возможны не ранее чем через три месяца, однако уверен, что она будет холодной:

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны".

Леонид Горбань, который прославился благодаря поразительно точным долгосрочным прогнозам погоды, по образованию вовсе не метеоролог, а инженер-механик, подполковник, у которого за плечами 34 года военной выслуги. 30 лет назад он издал свою первую книгу «Народный календарь погоды» и выдал ее после развала СССР, поскольку раньше это не мог сделать из-за цензуры. По его словам, коммунистические цензоры называли его знания "поповщиной" и пригрозили крахом военной карьеры. В его активе также книга «Погода до 2030 года».

Напомним, в результате непогоды, которая разразилась в Украине на этой неделе, погибли несколько человек, а также возникли задержки в движении транспорта.