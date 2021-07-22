Непогода в Украине: погибли два человека, еще семеро травмированы (видео)
На одного из погибших упало дерево, второго привалило крышей, сорванной ветром.
Непогода, разыгравшаяся на большей части территории Украины, стала причиной гибели двух человек.
Как сообщает в четверг, 22 июля пресс-служба ГСЧС, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.
По информации ведомства, один из погибших жил в Дружковке Донецкой области, на него упало дерево.
Еще один человек скончался в Сватово Луганской области после того, как на него упали конструкции крыши.
Также в Донецкой области госпитализированы с травмами разной степени тяжести семь человек, пострадавших в результате разыгравшейся стихии.
Кроме того, подтоплены 38 частных домов и дворов, повреждены 100 крыш, повалены 90 деревьев.
В ГСЧС добавили, что в результате грозы остались без электроснабжения 99 населенных пунктов в 8 областях Украины.
Напомним, 22 июля из-за сложных погодных условий возникли задержки в движении поездов "Укрзализныци".
19 июля на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями, в результате чего некоторые столичные улицы превратились в "реки".
А 15 июля во Львовской области на трассе Киев – Чоп селевой поток сошел на проезжую часть.