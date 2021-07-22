Непогода в Украине: погибли два человека, еще семеро травмированы (видео)

На одного из погибших упало дерево, второго привалило крышей, сорванной ветром.

Непогода, разыгравшаяся на большей части территории Украины, стала причиной гибели двух человек.

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Как сообщает в четверг, 22 июля пресс-служба ГСЧС, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

По информации ведомства, один из погибших жил в Дружковке Донецкой области, на него упало дерево.

[ + – ] Непогода в Дружковке

Еще один человек скончался в Сватово Луганской области после того, как на него упали конструкции крыши.

[ + – ] Разгулявшаяся стихия в Сватово

Также в Донецкой области госпитализированы с травмами разной степени тяжести семь человек, пострадавших в результате разыгравшейся стихии.

Кроме того, подтоплены 38 частных домов и дворов, повреждены 100 крыш, повалены 90 деревьев.

В ГСЧС добавили, что в результате грозы остались без электроснабжения 99 населенных пунктов в 8 областях Украины.

Напомним, 22 июля из-за сложных погодных условий возникли задержки в движении поездов "Укрзализныци".

19 июля на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями, в результате чего некоторые столичные улицы превратились в "реки".

А 15 июля во Львовской области на трассе Киев – Чоп селевой поток сошел на проезжую часть.