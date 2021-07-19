Киев ушел под воду из-за сильного ливня: фото и видео непогоды

Некоторые улицы Киева уже превратились в реки из-за обильных осадков. Киевлян призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

В понедельник, 19 июля, на Киев обрушилась непогода с ураганным ветром и проливными дождями, сообщает Pavlovsky News.

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Жители Киева в социальных сетях делятся кадрами, во что превратились их районы после обильных осадков.

На Нивках, помимо ливня с громом и молниями, пошел град. Ряд улиц Киева превращаются в реки и автомобилистов предупреждают об угрозе затопления транспортных средств.

[ + – ] Ливень в Киеве

"По всему Киеву ураганный ливень с громом и молнией, а на Нивках вдобавок пошёл ещё град. К вниманию автомобилистов: некоторые улицы в столице начинает уже затапливать. Будьте бдительны!", — говорится в сообщении.

[ + – ] Ливень и град на Нивках

Telegram-канал "Киев Сейчас" сообщает, что на улице Николая Василенко машины поплыли из-за огромного потока воды.

[ + – ] Потоп на улице Николая Василенко в Киеве

На улице Победы в Киеве из-за непогоды произошла первая авария. На опубликованных кадрах видно, что машина вылетела с дороги. Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

[ + – ] ДТП в Киеве из-за потопа

Жители Киева в соцсетях рассказывают, что из-за бури, которая накрыла столицу, на улице стало темно, как ночью. По их словам, проливные ливни уже обрушились на Виноградарь, Дорогожичи, Новобеличи, Борщаговку, Теремки и другие районы Киева.

"Друзья, кто там еще не в курсе — прячьтесь. Что-то серьезное надвигается на Киев", — сообщал Telegram-канал "Киев оперативный" за несколько минут до начала бури в Киеве.

[ + – ] Буря в Киеве [ + – ] Буря в Киеве [ + – ] Буря в Киеве [ + – ] Буря в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что буря в Киеве перевернула катер с парашютистом. Очевидцы на видео засняли, как мужчину отнесло сильным ветром и он завис в воздухе. Мужчина на парасейлинге несколько раз ударился о землю, воду и деревья, и спасать отдыхающего пришлось очевидцам ЧП в Киеве.

Также Фокус рассказывал, что Украину в конце июля накроют ливни. По прогнозу метеоролога Леонида Горбаня, удар стихии ожидается с 19 июля, который начнется с обильных ливней. А вот в августе осадков почти не будет, и синоптик прогнозирует жару до 40 градусов в некоторых областях Украины.