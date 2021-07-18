Буря в Киеве перевернула катер с парашютистом: мужчина завис в воздухе (видео)

Мужчина на парасейлинге несколько раз ударился о землю, воду и деревья. Спасать отдыхающего пришлось очевидцам ЧП.

В субботу, 17 июля, в Киеве на Оболони сильный ветер перевернул катер с прикрепленным на тросе парашютистом, сообщает KievMap.

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Очевидцы на видео засняли, как мужчину отнесло сильным ветром и он завис в воздухе.

"Катер перевернуло в воде, а судьба мужчины с парашютом неизвестна", – говорится в подписи к видеоролику.

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По информации другого Telegram-канала, в результате ЧП на Оболони мужчина-парашютист несколько раз ударился о землю, воду, песок и деревья.

Как сообщает канал Dtp.kiev.ua, мужчину, который занимался в Киеве парасейлингом, удалось спасти после того, как неравнодушные киевляне стали натягивать трос, идущий от лодки к парашюту.

"Ситуация следующая, мужик катался на парашюте, резко поднялся ветер, лодку перевернуло, его несколько раз ударило об землю, воду, песок, деревья…в итоге все ок, опустили его. Живой. Но это было очень стремно", — сказано в публикации.

[ + – ] Парашютист завис в воздухе в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве резко ухудшится погода на выходных. На 17-18 июля синоптики прогнозировали дожди с грозами и шквальными ветрами не только в Киеве, но и в западных областях Украины. Спасатели из-за ухудшения погодных условий призывали украинцев без потребности не выходить на улицу и плотно закрывать окна.

Также Фокус рассказывал, что в конце июля Украину накроет комфортная погода с ливнями. По прогнозу метеоролога Леонида Горбаня, удар стихии ожидается с 19 июля, который начнется с обильных ливней. А вот в августе осадков почти не будет, и синоптик прогнозирует жару до 40 градусов в некоторых областях Украины.