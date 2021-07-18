Буря в Києві перевернула катер з парашутистом: чоловік завис в повітрі (відео)

Чоловік на парасейлінгу кілька разів вдарився об землю, воду і дерева. Рятувати відпочиваючого довелося очевидцям НП.

У суботу, 17 липня, в Києві на Оболоні сильний вітер перевернув катер з прикріпленим на тросі парашутистом, повідомляє KievMap.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Очевидці на відео зняли, як чоловіка віднесло сильним вітром і він завис в повітрі.

"Катер перевернуло в воді, а доля чоловіка з парашутом невідома", — йдеться у підписі до відеоролика.

[ + – ] НП з парашутистом в Києві

За інформацією іншого Telegram-каналу, в результаті НП на Оболоні чоловік-парашутист кілька разів вдарився об землю, воду, пісок і дерева.

Як повідомляє канал Dtp.kiev.ua, чоловіка, який займався в Києві парасейлінгом, вдалося врятувати після того, як небайдужі кияни стали натягувати трос, що йде від човна до парашута.

"Ситуація наступна, чоловік катався на парашуті, різко піднявся вітер, човен перевернуло, його кілька разів вдарило об землю, воду, пісок, дерева ... в підсумку все ок, опустили його. Живий. Але це було дуже стрьомно", — сказано в публікації .

[ + – ] Парашутист завис в повітрі в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві різко погіршиться погода на вихідних. На 17-18 липня синоптики прогнозували дощі з грозами і шквальними вітрами не тільки в Києві, а й в західних областях України. Рятувальники через погіршення погодних умов закликали українців без потреби не виходити на вулицю і щільно закривати вікна.

Також Фокус розповідав, що в кінці липня Україну накриє комфортна погода зі зливами. За прогнозом метеоролога Леоніда Горбаня, удар стихії очікується з 19 липня, який почнеться з рясних злив. А ось в серпні опадів майже не буде, і синоптик прогнозує спеку до 40 градусів в деяких областях України.