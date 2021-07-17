ГСЧС предупредила киевлян о резком ухудшении погоды
До конца субботы, 17 июля, в столице и области ожидаются сильные грозы.
В ближайшие часы столицу и область накроет гроза, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в 14:55 17 июля.
"В Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 17 июля ожидаются грозы", –- говорится в сообщении.
В связи с ухудшением погодных условий, спасатели напомнили правила, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз:
- плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не парковать рядом с ними автомобили;
- во время грозы отключить электроприборы, отсоединить телевизор от антенны, не пользоваться мобильным телефоном;
- на открытых участках следует спуститься ниже, отойти дальше от водоемов, на открытой местности укрыться в низине;
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустарнике.
Завтра, 18 июля, днем на западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.
Накануне в ряде регионов Украины из-за порывов ветра и сильного дождя сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). В результате без света остались 60 населенных пунктов, сообщила ГСЧС.
По состоянию 7:00 утра 17 июля в Закарпатской области без света оставались 55 населенных пунктов, в Луганской – 3, в Донецкой – 2.
Синоптики прогнозируют, что после аномальной жары, в начале следующей недели температура снизится до комфортных летних градусов и останется такой до конца месяца.
Напомним, в конце июля ожидается комфортная погода с ливнями, а вот в августе осадков почти не будет, ожидается жара до 40 градусов в некоторых областях Украины, сообщил метеоролог Леонид Горбань.
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