ГСЧС предупредила киевлян о резком ухудшении погоды

До конца субботы, 17 июля, в столице и области ожидаются сильные грозы.

В ближайшие часы столицу и область накроет гроза, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в 14:55 17 июля.

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"В Киеве и Киевской области в ближайшее время и до конца суток 17 июля ожидаются грозы", –- говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели напомнили правила, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз:

плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не парковать рядом с ними автомобили;

во время грозы отключить электроприборы, отсоединить телевизор от антенны, не пользоваться мобильным телефоном;

на открытых участках следует спуститься ниже, отойти дальше от водоемов, на открытой местности укрыться в низине;

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустарнике.

Завтра, 18 июля, днем ​​на западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

Накануне в ряде регионов Украины из-за порывов ветра и сильного дождя сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП). В результате без света остались 60 населенных пунктов, сообщила ГСЧС.

По состоянию 7:00 утра 17 июля в Закарпатской области без света оставались 55 населенных пунктов, в Луганской – 3, в Донецкой – 2.

Синоптики прогнозируют, что после аномальной жары, в начале следующей недели температура снизится до комфортных летних градусов и останется такой до конца месяца.

Напомним, в конце июля ожидается комфортная погода с ливнями, а вот в августе осадков почти не будет, ожидается жара до 40 градусов в некоторых областях Украины, сообщил метеоролог Леонид Горбань.

Ранее Фокус разбирался, почему лето 2021 бьет температурные рекорды, и чем это грозит.