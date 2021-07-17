ДСНС попередила киян про різке погіршення погоди

До кінця суботи, 17 липня, в столиці і області очікуються сильні грози.

У найближчі години столицю і область накриє гроза, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) о 14:55 17 липня.

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"У Києві та Київській області найближчим часом і до кінця доби 17 липня очікуються грози", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з погіршенням погодних умов, рятувальники нагадали правила, яких необхідно дотримуватися під час шквалів і гроз:

щільно закрити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і не паркувати поруч з ними автомобілі;

під час грози відключити електроприлади, від'єднати телевізор від антени, не користуватися мобільним телефоном;

на відкритих ділянках слід спуститися нижче, відійти далі від водойм, на відкритій місцевості сховатися в низині;

в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Завтра, 18 липня, вдень на заході України очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

Напередодні в ряді регіонів України через пориви вітру та сильний дощ спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП). В результаті без світла залишилися 60 населених пунктів, повідомила ДСНС.

Станом на 7:00 ранку 17 липня в Закарпатській області без світла залишалися 55 населених пунктів, в Луганській — 3, в Донецькій — 2.

Синоптики прогнозують, що після аномальної спеки, на початку наступного тижня температура знизиться до комфортних літніх градусів і залишиться такою до кінця місяця.

Нагадаємо, наприкінці липня очікується комфортна погода зі зливами, а ось в серпні опадів майже не буде і очікується спека до 40 градусів в деяких областях України, повідомив метеоролог Леонід Горбань.

Раніше Фокус розбирався, чому літо 2021 б'є температурні рекорди, і чим це загрожує.