Київ пішов під воду через сильну зливу: фото і відео негоди

Деякі вулиці Києва вже перетворилися на річки через рясні опади. Киян закликають не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

У понеділок, 19 липня, на Київ обрушилася негода з ураганним вітром і проливними дощами, повідомляє Pavlovsky News.

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Жителі Києва в соціальних мережах діляться кадрами, у що перетворилися їхні райони після рясних опадів.

На Нивках, крім зливи з громом і блискавками, пішов град. Ряд вулиць Києва перетворюються на річки, автомобілістів попереджають про загрозу затоплення транспортних засобів.

[ + – ] Злива в Києві

"По всьому Києву ураганна злива з громом і блискавкою, а на Нивках до того ж пішов ще град. До уваги автомобілістів: деякі вулиці в столиці починає вже затоплювати. Будьте пильні!", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Злива і град на Нивках

Telegram-канал "Київ Зараз" повідомляє, що на вулиці Миколи Василенка машини попливли через величезний потік води.

[ + – ] Потоп на вулиці Миколи Василенка в Києві

На вулиці Перемоги в Києві через негоду сталася перша аварія. На опублікованих кадрах видно, що машина вилетіла з дороги. Інформації про постраждалих у результаті ДТП поки немає.

[ + – ] ДТП в Києві через потоп

Жителі Києва в соцмережах розповідають, що через буревій, який накрив столицю, на вулиці стало темно, як уночі. За їхніми словами, проливні зливи вже обрушилися на Виноградар, Дорогожичі, Новобіличі, Борщагівку, Теремки та інші райони Києва.

"Друзі, хто там ще не в курсі — ховайтеся. Щось серйозне насувається на Київ", — повідомляв Telegram-канал "Київ оперативний" за кілька хвилин до початку бурі в Києві.

[ + – ] Буря в Києві [ + – ] Буря в Києві [ + – ] Буря в Києві [ + – ] Буря в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що буря в Києві перевернула катер з парашутистом. Очевидці на відео зняли, як чоловіка віднесло сильним вітром і він завис у повітрі. Чоловік на парасейлінгу кілька разів вдарився об землю, воду і дерева, і рятувати відпочивальника довелося очевидцям НП в Києві.

Також Фокус розповідав, що Україну в кінці липня накриють зливи. За прогнозом метеоролога Леоніда Горбаня, удар стихії очікується з 19 липня, який почнеться з рясних злив. А ось у серпні опадів майже не буде, і синоптик прогнозує спеку до 40 градусів у деяких областях України.