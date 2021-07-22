Негода в Україні: загинули двоє людей, ще семеро травмовані (відео)
На одного із загиблих впало дерево, другого привалило дахом, зірваним вітром.
Негода, що розігралася на більшій частині території України, стала причиною загибелі двох людей.
Як повідомляє в четвер, 22 липня пресслужба ДСНС, ще семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
За інформацією відомства, один із загиблих жив у Дружківці Донецької області, на нього впало дерево.
Ще одна людина померла в Сватовому Луганської області після того, як на нього впали конструкції даху.
Також у Донецькій області госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості семеро людей, які постраждали в результаті несподіваної стихії.
Крім того, підтоплені 38 приватних будинків і дворів, пошкоджені 100 дахів, повалено 90 дерев.
У ДСНС додали, що в результаті грози залишилися без електропостачання 99 населених пунктів у 8 областях України.
Нагадаємо, 22 липня через складні погодні умови виникли затримки в русі поїздів "Укрзалізниці".
19 липня на Київ обрушилася негода з ураганним вітром і проливними дощами, у результаті чого деякі столичні вулиці перетворилися на "ріки".
А 15 липня у Львівській області на трасі Київ — Чоп селевий потік зійшов на проїжджу частину.