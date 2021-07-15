У Львівській області селевий потік перекрив частину траси "Київ — Чоп" (відео)

Дерева та каміння, що впали на трасу, ускладнили рух автотранспорту, рятувальники зайняті очищенням дорожнього полотна.

У Коростові Стрийського району Львівської області на трасі Київ — Чоп селевий потік зійшов на проїжджу частину.

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Як повідомили в патрульній поліції Львівської області, селевий потік вилився на трасу в четвер, 15 липня, о 18:50.

Відомо, що на автотрасу вилилися потоки гірської води вперемішку з брудом і камінням.

[ + – ] Повідомлення про селевий потік

У пресслужбі регіональної патрульної поліції повідомили, що проїзд на одній з ділянок автотраси "Київ — Чоп" був ускладнений.

[ + – ] Затоплена ділянка дороги

Для розчищення завалів залучили рятувальників ДСНС і працівників дорожньої служби.

[ + – ] Повідомлення про дерево, що впало

Пізніше поліцейські повідомили, що на цю автотрасу впали девʼять дерев, які зараз прибирають. При цьому, зазначили в поліції, рух транспорту на цій ділянці можливий.

[ + – ] Уточнення щодо дерева, що впало

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував у соцмережі Facebook кадри негоди, що розігралася в цьому регіоні.

[ + – ] Кадри негоди від Ігоря Зінкевича

Нагадаємо, 25 червня у Львові пройшла сильна злива, що супроводжується градом і ураганним вітром. В обласному центрі було знеструмлено електротранспорт, рух на вулицях паралізований, а дерева падали на припарковані автомобілі.

Через пʼять днів значної шкоди завдали Львову сильна злива і шквали вітру до 24 м/с. Частина районів обласного центру залишилися без електроенергії, перестав ходити електротранспорт, припарковані автомобілі і будівлі були пошкоджені деревами, що впали.

А 21 червня в селищі Василівка Ялтинського регіону будинки не тільки залило водою, але і засипало камінням. Незаконне звалище на території заповідного лісу змило в русло річки Дерекойки.