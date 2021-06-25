Затоплені вулиці і повалені дерева: Львів накрила потужна буря (фото, відео)

У місті знеструмлено електротранспорт, рух на вулицях паралізовано, а дерева падають на припарковані авто.

У Львові в пʼятницю, 25 червня, пройшла сильна злива, з градом і ураганним вітром.

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Регіональні засоби масової інформації і місцеві жителі у соцмережах показують результати негоди, що розігралася.

На кадрах видно, що вулиці затоплені, автомобілям доводиться буквально "плисти" по вулицях, а пішоходи ледве переходять проїжджу частину.

[ + – ] Негода у Львові

Повідомляється, що комунальним службам через погодні умови довелося знеструмити в місті весь електротранспорт.

Через раптову зупинку трамваїв, рух решти автотранспорту паралізовано. Varta1 пише, що "Личаківська від центру і до Пасічної стоїть намертво".

Сильний вітер ламає дерева в місті, одне з них впало на автомобіль, припаркований на вулиці Соломії Крушельницької. Ще одне дерево впало на вулиці Чукаріна поблизу будівлі "Нової пошти". На вулиці Єфремова стовбур звалився на припаркований Volkswagen.

[ + – ] На автомобіль впало дерево

Відчули на собі всі принади "погодного апокаліпсису" актор Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які прилетіли до Львова на джазовий фестиваль.

"Все почалося через хвилину після посадки, яка теж була непростою. Літак кидало як метелика", — поділився враженнями Горбунов.

Нагадаємо, 22 червня Київ накрила пилова буря, через яку значно погіршилася видимість у багатьох районах столиці.

20 червня під Львовом пройшла сильна злива, яка підтопила деякі вулиці. Деякі місцеві жителі почали використовувати човни в якості транспорту.

А 17 травня в деяких районах Одеси пройшла потужна злива, через яку на вулицях міста утворилися потопи.