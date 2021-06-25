Затопленные улицы и поваленные деревья: Львов накрыла мощная буря (фото, видео)

В городе обесточен электротранспорт, движение на улицах парализовано, а деревья падают на припаркованные авто.

Во Львове в пятницу, 25 июня, прошел сильный ливень, сопровождающийся градом и ураганным ветром.

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Региональные средства массовой информации и местные жители в соцсетях показывают результаты разыгравшейся непогоды.

На кадрах видно, что улицы затоплены, автомобилям приходится буквально "плыть" по улицам, а пешеходы с трудом переходят проезжую часть.

[ + – ] Непогода во Львове

Сообщается, что коммунальным службам из-за погодных условий пришлось обесточить в городе весь электротранспорт.

В связи с внезапной остановкой трамваев, движение остального автотранспорта парализовано. Varta1 пишет, что "Лычаковская от центра и до Пасечной стоит мертво".

Сильный ветер ломает деревья в городе, одно из них рухнуло на автомобиль, припаркованный на улице Соломии Крушельницкой. Еще одно дерево упало на улице Чукарина у здания "Новой почты". На улице Ефремова ствол рухнул на припаркованный Volkswagen.

[ + – ] На автомобиль рухнуло дерево

Ощутили на себе все прелести "погодного апокалипсиса" актер Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, прилетевшие во Львов на джазовый фестиваль.

"Все началось через минуту после посадки, которая тоже была непростой. Самолет швыряло как бабочку", – поделился впечатлениями Горбунов.

Напомним, 22 июня Киев накрыла пылевая буря, из-за которой значительно ухудшилась видимость во многих районах столицы.

20 июня во Львове прошел сильный ливень, который подтопил некоторые улицы. Некоторые местные жители начали использовать лодки в качестве транспорта.

А 17 мая в некоторых районах Одессы прошел мощный ливень, в результате которого на улицах города образовались потопы.